El ganador de MasterChef fulminó al tucumano que bailó el Himno

El domingo pasado, un tucumano que utilizó el Himno Nacional Argentino como lei motiv para improvisar una performance de danza libre resultó beneficiado con el “botón dorado” que lo ubicó directamente en semifinales de Got Talent Argentina, algo que a Rodolfo Vera Calderón no le gustó para nada.

El ganador de la última edición de MasterChef, disparó contra la performance de Facundo Figueroa, el bailarín que hizo danza libre con la Canción patria, y lo calificó de “pantomima”.

En un diálogo con medios radiales, el ganador del certamen de cocina expresó: “Usar el himno con fines comerciales no es correcto. Por ley, si lo quiere hacer dentro de su casa, puede, pero en televisión es distinto”. Además, disparó: “Él dice que lo hace porque es libre, pero para mí eso es libertinaje, porque es una libertad excesiva y abusiva porque se trata de un símbolo patrio”.

“Libertad es honrar. El himno merece solemnidad y respeto”, aseveró. “Por el símbolo patrio debe guardarse al menos algo de respeto. Hizo una especie de pantomima. Realmente”, agregó.

La filosa opinión de Rodolfo, el ganador de MasterChef, sobre el participante de Got Talent

En esta misma charla, el invitado lanzó una contundente opinión acerca de la actuación del joven argentino: “Una cosa es que tu hagas arte, seas un artista consagrado y puedas reversionar el himno como Charly García, o como Piazzolla, acá no debemos mezclar los tantos”.

“Lo que es arte y no lo es es un debate, esto es un programa de talentos”, sumó de forma tajante. “Vicente López y Planes debe estar revolcándose en su tumba”, disparó en referencia al autor del himno nacional. Sin embargo, estas no fueron sus últimas palabras acerca del tema que causó revuelo en las redes sociales.

“Sentía que era una pantomima porque no había una conexión entre el símbolo patrio y lo que estaba viendo. Aunque entiendo que esto da rating, que es un programa de televisión y que lo hicieron pasar de ronda porque genera cosas, somos grandes, no lo vamos a negar”, cerró sobre la actuación en Got Talent.

Got Talent Argentina: el baile improvisado del Himno Nacional de un tucumano

“Es algo que siempre bailé desde chiquito y nunca me dejaban, pero en la danza, en mi recorrida, encontré esa libertad de poder hacerlo y me dije ‘bueno, lo hago’. Esto habla de la libertad, y yo hago uso también de ese concepto para poder demostrar que me siento libre al bailar”, dijo Facundo Figueroa.

Al momento de subir al escenario y tras presentarse ante el jurado, con las primeras notas del Himno resonando en el ambiente, el participante se sumergió en una interpretación que, sin lugar a dudas, dejó una profunda impresión en todos los presentes, especialmente en el panel de evaluadores. Su actuación fue tan conmovedora y auténtica que, al concluir, recibió una ovación de pie por parte de la audiencia y del jurado.

Lo que añadió aún más asombro a la situación fue la revelación de Figueroa, quien admitió que toda la coreografía que acababa de presentar había sido completamente improvisada. Su intención, según compartió, era simplemente dejarse llevar por la música y sentir en lo más profundo de su ser el Himno Nacional. Esta confesión no hizo más que aumentar la admiración hacia él, según dejaron ver los jurados.