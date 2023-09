El Beto Alonso criticó duramente a Boca

martes 12 de septiembre de 2023

Norberto Alonso, exfutbolista e ídolo de River, donde jugó más de 400 partidos y ganó nueve títulos, criticó el presente de Boca y aseguró que pese a que llegó a semis de la Copa Libertadores "no juega bien". Además, lo cuestionó por haber vencido a Almagro por penales en los octavos de la Copa Argentina.

🗣 El Beto Alonso: "¿boca juega bien? No le gano a Almagro".pic.twitter.com/xkehSIvnNZ — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) September 12, 2023

En una entrevista con ESPN, el Beto fue consultado por los equipos que más le gustan y disparó: "Yo los partidos los veo todos para saber quién juega bien y quién juega mal. Me gusta River. Defensa, Talleres y Argentinos también me gustan. Boca juega mal, ¿qué querés que te diga?".

En la misma línea, el exenganche reconoció que el Xeneize está en instancias definitorias del torneo continental, pero apuntó a la suerte de las definiciones. "Llega por penales. ¿Cuántos partidos ganó Boca? Se respeta, pero no me vengan a decir que juega bien. No le ganó ni a Almagro...", cerró en referencia a la clasificación en el certamen federal por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos.

Fuente: TyC Sports