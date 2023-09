Una candidata a diputada vendía videos íntimos en internet

martes 12 de septiembre de 2023

Susanna Gibson, una candidata a diputada en el estado de Virginia, Estados Unidos, se encuentra en el centro de una fuerte polémica después de que se informara que tuvo sexo en vivo con su marido a través de un sitio web de pornografía y pedía a los espectadores que le den “consejos” y “donaciones” para realizar actos sexuales específicos.

Gibson tiene 40 años y es una enfermera y madre de dos nenes. Compite para el partido Demócrata por un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia en un distrito ubicado a las afueras de Richmond. En un comunicado, arremetió contra la difusión de los videos, que calificó como “la peor política de bajo fondo” y denunció una violación a las leyes y a su privacidad. Según dijo, sus rivales intentan “humillarla a ella y a su familia”.

“No me van a intimidar ni me van a silenciar”, dijo en el comunicado. “Mis rivales políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un crimen sexual con tal de atacarme a mí y a mi familia, porque no hay una línea que no estén dispuestos a cruzar para silenciar a las mujeres cuando levantan la voz”.

El abogado de la candidata, Daniel P. Watkins, dijo que la difusión de los videos violaba la ley de Virginia sobre “pornovenganza”, que tipifica como delito menor de clase 1 la difusión “maliciosa” de imágenes sexuales o de la desnudez de otra persona con “intención de coaccionar, acosar o intimidar”.

“Aquí ha ocurrido un acto criminal, y es la diseminación de pornografía de venganza por parte de un operador republicano”, dijo Watkins a la AP.

Gibson sostuvo que la decisión de la Corte Suprema federal de 2022 que anula derogó el derecho al aborto la impulsó a postularse. También milita por un mayor control de armas y protección del ambiente.

El origen de los polémicos videos

Gibson tenía una cuenta en Chaturbate, un sitio web legal donde los espectadores pueden ver actuaciones en vivo que muestran desnudez y actividad sexual, según las capturas de pantalla revisadas por la agencia de noticias AP.

Los videos muestran a Gibson y a su marido, John David Gibson, manteniendo relaciones sexuales y, en ocasiones, mirando a la cámara y pidiendo a los espectadores donaciones en forma de “fichas” o “propinas” para ver un espectáculo privado y dijo que estaba “recaudando dinero para una buena causa”.

En otros videos, sugirió que ella y su esposo habían “intentado intercambiar” con diferentes parejas porque ella es “éticamente no monógama”, pero que a él “no le gusta compartir”. Según el diario New York Post, la candidata tenía unos 5700 seguidores en la plataforma para adultos.

La revelación significó un giro drástico en una contienda que tendrá un peso significativo para determinar el balance de poder en la Asamblea General de Virginia.

Los demócratas controlan el Senado local por cuatro votos, y los republicanos gozan de una mayoría por el mismo margen en la Cámara de Delegados, en la que actualmente hay cuatro bancas vacantes. Los partidos libran intensas peleas legislativas mientras la estrella en ascenso por el Partido Republicano, el gobernador Glenn Youngkin, busca impulsar su agenda conservadora con un control pleno del gobierno estatal.

En las elecciones, Gibson se enfrenta al republicano David Owen. Gibson lanzó su campaña en julio de 2022 y desde entonces ha recaudado 376.895 dólares durante su campaña, frente a los 339.621 dólares recaudados por la campaña de Owen, según la web de financiación de campañas Virginia Public Access Project.

