Di María tras el triunfo en la altura: "Hicimos un partido perfecto"

martes 12 de septiembre de 2023

Tras el triunfo 3 a 0 de la Selección Argentina en La Paz, Ángel Di María sostuvo que hicieron un "partido perfecto" ante Bolivia y que considera que la "altura es algo psicológico". Además, se mostró emocionado por llevar la cinta de capitanía.

"Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores, no nos hicieron gol, trabajamos como teníamos como lo habíamos preparado y cada vez que llegamos convertimos, eso es importante", aseguró el Fideo.

"LLEVAR LA CINTA ES ALGO MUY LINDO PARA MÍ Y ES ÚNICO CUANDO EL MEJOR DE LA HISTORIA TE PASA LA CINTA, ES ALGO INEXPLICABLE", Di María y su felicidad de ser nuevamente el capitán dentro de la cancha de la Selección Argentina. pic.twitter.com/ODhr5KyWH1 — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023

Además, tras ser consultado por la dificultad para respirar en suelo boliviano, minimizó la situación y contó que "se siente pero yo digo que es psicológico, nada más. Estoy muy contento, el equipo merecía un triunfo así y no le hicieron un gol al Dibu, que era importante".

"Esto recién arranca, van dos fechas y sabíamos que era importante sacar los seis puntos para lo que viene que son partidos muy difíciles", agregó el rosarino y, sobre el apoyo de los hinchas bolivianos a Messi, declaró: "Se estuvo hablando mucho durante la semana y creo que es imposible que la gente de otros países no ame al argentino porque tiene al mejor de la historia y eso es algo inigualable.

La emoción de Di María por llevar la cinta de capitán

Durante el segundo encuentro del camino al Mundial 2026, Ángel Di María fue el capitán del conjunto dirigido por Lionel Scaloni debido a que Lionel Messi no ingresó. El delantero se refirió a esto y dijo: "La verdad que es algo muy lindo. Lo fue mucho más el otro día cuando me la entregó Leo, porque que te la entregue el mejor del mundo es algo único para uno"

Y reafirmó: "Que el mejor de la historia te pase la cinta es algo inexplicable y estoy muy orgulloso. No sabíamos si iba a jugar o no, depende como estaba. Lo intentó hasta el último día, pero estaba con una molestia y era mejor no arriesgar". /TyCSports