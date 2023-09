Quién es Mecha Iñigo, la novia de Charly García que tendría una relación paralela con Roberto Pettinato

miércoles 13 de septiembre de 2023

Desde hace 15 años, Mecha Iñigo y Charly García conforman una de las parejas más estables del mundo del rock nacional. La joven, de 35 años, se volvió un pilar en la vida del músico y todo pareciera ir bien entre ellos, pero en LAM (América) cayó una información que sorprendió a muchos. Afirman que Mecha estaría en una relación con Roberto Pettinato.

“Se sabe en el ambiente del rock. Es una relación que trascendería la amistad y que sería un romance entre una chica y un músico. Es algo oculto porque ella tiene novio, que es otro músico del rock”, comenzó diciendo la panelista Fernanda Iglesias.

Luego, la periodista indicó, todavía sin dar nombres, que Pettinato la usó a Iñigo para llegar a García. “Él, el músico groso, tiene una mente abierta. Lo ha manifestado en muchísimas circunstancias”, aportó Ángel de Brito.

“Él lo va a negar y va a decir que no, pero tengo confirmado que ellos tuvieron, y quizás todavía tienen, una relación que va más allá de la amistad”, añadió Iglesias.

Aseguran que Mecha Iñigo le es infiel a Charly García con Roberto Pettinato

Después del misterio, la panelista finalmente reveló que se trataba de Pettinato y de Iñigo: “Él graba un disco en Nueva York que se llama ‘Petinatto plays García’, tipo un homenaje y lo que me contaron es que la plata para grabar ese disco viene de la caja de Charly”.

Por último, sobre el vínculo que tienen el músico y la modelo, Fernanda cerró: “Me dijeron una frase que no la puedo decir... pero la digo tal cual me la dijeron: ‘cu..., culea...”.

De acuerdo al hermetismo que se mantiene acerca de la vida de Charly García, teniendo en cuenta que en último tiempo su salud se volvió frágil, por el momento no se realizaron declaraciones al conocer esta información. Mecha Iñigo mantiene un bajo perfil ante los medios de comunicación, no así es Robeto Pettinato, quien podría hacer declaraciones al respecto, aunque ahora se llama al silencio.

La historia de amor de Mecha y Charly

Mecha tenía 18 años cuando se presentó a lo que pensaba que sería un casting para ser parte de los shows de Charly García. Cuando estuvo frente al cantante supo que había sido elegida y comenzaron a compartir tiempo juntos para preparar su performance para el escenario. En ese entonces, el músico fue internado para una rehabilitación y fue un año más tarde que sus encuentros frecuentes se retomaron.

Desde entonces, y hasta ahora, no volvieron a separarse, y fue ella quien se volvió un pilar muy importante para él, al acompañarlo en sus momentos más difíciles respecto a su salud, que a sus 71 años es muy frágil.

En una entrevista en 2011, la modelo indicó qué fue lo que la enamoró de su novio. “Su inteligencia; él está en todo. Lo que dice es increíble, porque te quedás pensando y siempre tiene razón. Me encanta su ironía, su humor ácido, cómo responde, y todo lo hace desde un lugar de sabiduría. Y eso me llamó la atención. Tiene una energía que me atrae. Su música también, claro”, reveló. Y describió su vínculo como “casi energético”.