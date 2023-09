Conflicto entre taxistas y Uber: derogarán la ley que habilitaba a las apps

miércoles 13 de septiembre de 2023

Los taxistas autoconvocados siguen en su lucha para que en las calles de San Miguel de Tucumán, Uber o cualquier app de transporte deje de trabajar en la provincia.

Tras una reunión en Casa de Gobierno, los trabajadores del transporte público aseguraron que por parte del gobierno provincial se comprometieron a derogar la Ley 9.352, la cual regula el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas en el ámbito provincial.

“Las apps son ilegales y se van a derogar, no solo en el radio de Capital sino también en toda la provincia para que sea erradicada”, afirman.

Además piden que se apliquen multas más severas para quienes prestan servicio de transporte ilegal de pasajeros.

Qué dijo Osvaldo Jaldo ante la protesta de Taxistas

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo habló sobre la polémica entre ambos sectores por el traslado de pasajeros.

"De ninguna manera se puede trabajar en la ilegalidad, ni en Tucumán ni en la Argentina -dijo-. Nadie puede trabajar en la ilegalidad. Quienes tenemos la responsabilidad de bregar por la seguridad del pasajero es el Gobierno de la provincia, la Municipalidad de la capital; es decir no cualquiera puede transportar gente. Prestar un servicio público para transportar gente tiene que estar autorizado por la autoridad competente", remarcó.

Jaldo también habló sobre la mejora del servicio de parte de los taxistas, pero eso no puede permitir que haya vehículos que levanten gente a través de una plataforma con autos no identificados y choferes no identificados.