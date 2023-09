Rodríguez Larreta contra el paro a la obra pública: "Es una barbaridad"

miércoles 13 de septiembre de 2023

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el llamado del oficialismo en la campaña, para intentar recuperar los votos que perdió y mejorar su performance electoral de cara a las elecciones generales, a un paro activo contra la oposición realizada por el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis.

“Llamar a un paro a la obra pública es una barbaridad. Primero, es menos trabajo, porque la obra pública es gente que tendría que estar trabajando. Moviliza. Y segundo, son obras necesarias para mejorar la infraestructura, para mejorar la seguridad de los que circulan por las rutas, para hacer puentes. Me parece una barbaridad frenar la obra pública”, dijo durante un acto oficial.

“Estoy convencido de que con la campaña que estamos haciendo, con el trabajo en equipo, Juntos por el Cambio (JxC) va a ganar la elección. Patricia Bullrich es la mejor candidata a presidente que tienen los argentinos y estamos trabajando todos juntos para eso. Tenemos un equipo con trayectoria y una presencia fuerte en el Congreso para acompañar con leyes las decisiones de Ejecutivo”, añadió.

Katopodis, uno de los ministros más moderados del gabinete de Alberto Fernández, anunció anoche la medida en un entrevista televisiva. “Mañana decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana, por 30 minutos. Todos los funcionarios del ministerio: arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores”, señaló Katopodis en C5N.

Sobre la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el jefe de gobierno porteño señaló que "es una muestra más de los efectos de la inflación". "Dentro de un mes, vamos a estar corriendo de atrás de vuelta. Siempre la estamos corriendo de atrás. Acá, el problema de fondo en la Argentina es la inflación. No sólo no la logran bajar sino que cada mes sube más. La perspectiva para este mes viene subiendo con respecto al anterior. La inflación le come el bolsillo a la gente. Esta es una medida más, un parche de este gobierno que ha fracasado”, indicó.