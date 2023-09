Así fue el debut de Lola Latorre en el Bailando: el reproche de su papá

miércoles 13 de septiembre de 2023

Después de haber participado hace exactamente cuatro años, Lola Latorre le volvió a decir que sí a Marcelo Tinelli y es una de las figuras del Bailando 2023 que se emite este año por la pantalla de América TV.

En su regreso al certamen, la influencer, hija de Diego y de Yanina Latorre, contó con la presencia de sus seres queridos quienes fueron a alentarla y acompañarla en este nuevo comienzo profesional. La panelista de LAM, el periodista deportivo, su abuela Dora y su novio Felipe Ossana estuvieron presentes en el estudio.

Para deslumbrar al jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, la influencer junto a su equipo, hicieron un mashup al ritmo de Britney Spears e incluso durante la coreografía se animó a un cambio de look. Primero lució un traje negro y al final deslumbró con un look rojo.

Tras finalizar la coreo, el jurado le dio la devolución en la que la llenaron de elogios. Ángel le puso un 7. Moria le dio un 8 y Polino concluyó con un 4 sumando un total de 19 puntos y quedando entre los puntajes más altos, a la espera de conocer el voto secreto de Pampita. Un buen augurio en un contexto de calificaciones muy bajas en varios de los participantes.

En la previa, Marcelo Tinelli había protagonizado un divertido momento al aire con Diego Latorre ni bien ingresó Lola a la pista. “Hoy he sufrido presiones telefónicas, la verdad que muy fuertes, me ha dejado mensajes agraviantes en el tono imperativo el padre de la chica que va a bailar ahora”, había dicho el conductor con su habitual tono irónico.

Enseguida explicó los motivos del enojo del exfutbolista de Boca: “Me dijo: ‘hoy te pido por favor, nosotros vinimos el otro día, fuimos con la abuela, con todos, y no bailó. Yo te pido por favor no me hagas ir al pedo que sino no voy directamente’. Así que hoy la nena va a bailar en este momento”, aseguró entre risas, revelando lo que supuestamente le habría dicho el periodista, con quien tiene una relación de amistad.“El señor más bueno y que prepara los más ricos asados en Argentina, el señor Diego Latorre, hoy me amenazó. No quise hacer una denuncia por amenazas acá en la comisaría porque no me corresponde. Pero la verdad hoy estuviste duro, por Instagram y en lo que me dejaste personalmente a mí”, concluyó el conductor con humor, revelando una vez más la buena onda que tiene con el marido de Yanina.

A su turno, llegó la respuesta del periodista de ESPN: “Fui duro. Marcelo, si no baila hoy, no vengo más”, ratificó. Y minutos más tarde, protagonizó otro divertido momento, ya con Lola en la pista, al hacerle un público un sorpresivo reclamo al aire que generó la risa de todos los presentes en el estudio. “Mi papá está un poquito celoso porque no estoy nunca en casa, yo duermo mucho en lo de mi novio”, afirmó la influencer a lo que el exfutbolista comentó: “A Lola no la veo nunca. De vez en cuando, podría parar en casa”.

“Un día la voy a ir a buscar. Ella viene una vez a la semana, si es que viene. ¡Tiene que venir a casa! Por lo menos 3 o 4 noches, tiene que dormir en casa”, concluyó Latorre indignado mientras Marcelo se reía por sus declaraciones. “Tenés que darle alas”, propuso el conductor, ante las risas de Lola y Yanina y la mueca de disgusto de Diego.