Los 8 Escalones: ganó seis millones de pesos pero se llevó una decepción

miércoles 13 de septiembre de 2023

Este martes se llevó a cabo un nuevo programa de Los 8 Escalones de los tres millones, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de América. Gustavo, uno de los participantes que se animó a la competencia de preguntas y respuestas, llegó a la final y se consagró con el premio mayor por segundo programa consecutivo, lo que lo hizo acreedor a un acumulado de seis millones de pesos.

Sin embargo, antes de que termine el programa ocurrió una situación que lo terminó decepcionando ya que no logró cumplir uno de los objetivos que se le presentaron. Y todo sucedió cuando el ganador de la competencia no logró convencer a su rival de la final y cerrar un trato para comprarle la llave del departamento, en una de las novedades que el programa implementó las últimas semanas para agregarle condimento al juego.

“Antes de ir al corte Gianluca dijo yo puede ser que venda, tiene el poder. Ahora vos Gustavo tenes 6 millones de pesos, que son tuyos, y son una realidad. ¿Vas a ofrecer algo o lo dejas ahí, tasa a tasa, cada uno a su casa?”, le preguntó Guido Kaczka a los finalistas que estaban cara a cara en el ciclo de entrenamiento que se emite por El Trece. “Mañana vuelvo por los 9 millones”, contestó de una y sin vueltas el ganador.

Por su parte, Kaczka repreguntó: “¿O sea, no ofrecés nada?”, como última oportunidad, a lo que Gustavo explicó: “Vamos a ofrecer igual, y mañana vengo por 9 millones. Única cifra, y no me muevo, única cifra. No voy a regatear ni nada, 500 mil pesos por la llave”, enfatizó haciendo una propuesta concreta.

“Entonces no va a haber trato”, respondió Gianluca que sigue teniendo en su poder la llave del departamento en Capital Federal, el nuevo premio que se sumó a la competencia. “Ahora que estoy acá y veo que hay 6 millones, mínimo 2 millones por la llave, sino no se vende”, concluyó sin darle posibilidad al ganador lo que dejó con sabor amargo a Gustavo, más allá de los seis millones de pesos. “Bueno, no. No hay trato. Vamos a probar la próxima”, concluyó el nuevo campeón del ciclo de preguntas y respuestas.

El nuevo premio que se implementó en Los 8 Escalones

Semanas atrás Guido Kaczka adelantó, con la aprobación de la producción, que de ahora en más aquellos que vayan a jugar además de competir por el dinero podrán participar por un departamento a estrenar en Capital Federar, totalmente amoblado, con expensas pagas por un año e incluido el gasto de escritura.

Durante el recorrido, los participantes se encontrarán con el escalón departamento, que deberán sortear para seguir en competencia. En él, deben mencionar individualmente y por turnos, la mayor cantidad de palabras según una consigna previa y acorde a un reglamento en el que no podrán decir nombres propios ni naturalmente repetirlas.

El participante que conteste la mayor cantidad, será quien se cuelgue la llave y obtenga la posibilidad de volver a la final por el departamento. Mientras que la persona que menos palabras diga, quedará relegado en ese escalón y no continuará en el juego por los tres millones. El juego continúa e incluso quien tenga la llave podrá quedar eliminado del juego por los tres millones, sin perder la posibilidad de participar por el inmueble. Y también podrá negociarla con el ganador de cada jornada, un trato que al menos entre Gustavo y Gianluca no llegó a buen puerto.