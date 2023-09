Día del Programador: por qué se celebra hoy

El 24 de julio de 2009, el Ministro de Comunicaciones de Rusia redactó un borrador de ley para crear la nueva festividad, el Día del Programador. El 11 de septiembre de 2009, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, firmó el decreto.

¿Qué hace un programador y cuántos tipos existen?

Aunque el trabajo de los programadores puede abarcar distintos sectores, el punto en común es que están a cargo del software de un determinado producto. Esto se logra al escribir, depurar y mantener el código fuente de un programa informático, que ejecuta el hardware del soporte sobre el cual se desarrolla. Para eso, deben saber utilizar lenguajes de programación, entre los que algunos de los más populares son Javascript, Python, C, C++ y C#.

Por esto, los programadores también son conocidos como desarrolladores de software, aunque estrictamente estos forman parte de un equipo de personas de distintas especialidades.

Dentro de lo que es el desarrollo web, existen tres perfiles: Front End, Back End y Full Stack. Aunque tienen características diferentes, no son excluyentes, ya que abordan necesidades y aspectos diferentes dentro de la programación.