La China Suárez confesó si aceptaría una pareja abierta

miércoles 13 de septiembre de 2023

La China Suárez siempre ha sido centro de atención debido a su agitada vida sentimental. Su historia amorosa está llena de apasionados romances, polémicas separaciones y rumores de infidelidades. A pesar de ser reservada en su vida privada, recientemente tuvo un interesante ida y vuelta con sus seguidores de las redes sociales y habló de abiertamente de temas amorosos.

Todo comenzó cuando la actriz y cantante permitió que sus fans le hicieran preguntas a través de Instagram. En medio de esta interacción, un seguidor le planteó: “¿Podrías tener una relación abierta?”. Tras pensarlo unos instantes, Suárez respondió a corazón abierto: “Mmm no creo”. Y añadió su perspectiva al respecto, declarando: “Pensaría en ver a la persona que amo besando a otra y creo que lloraría en posición fetal”.

Durante esta sesión, también se abordaron otras cuestiones personales, por ejemplo cuando una persona le preguntó cuántas veces había caído enamorada. Con total sinceridad, Suárez respondió que ya había perdido la cuenta. Cabe recordar que desde su separación del cantante Rusherking, la artista no volvió a tener una relación estable amorosa, aunque sí la vincularon con otros hombres.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los rumores pasados sobre posibles reconciliaciones con antiguos novios, otro fan le preguntó si consideraría regresar con algún ex. Su respuesta fue clara y basada en su experiencia personal: “Nunca volví con uno”.

El lanzamiento de su nuevo tema musical

La China Suárez, conocida por su destacada actuación en cine y televisión, sorprendió a todos en 2022 al incursionar en la música. Presentó su primer sencillo, “Lo que dicen de mi”, un reflejo de las críticas y comentarios negativos que enfrentó tras el sonado caso Wandagate, que ocupó titulares tanto nacionales como internacionales. El reconocimiento de esta canción la llevó a establecer una relación profesional con Warner Music, con quien ha lanzado otros sencillos desde entonces.

En agosto, la cantante estrenó “Ay, ay, ay”, una pieza que aborda temas de desamor y desilusión. Debido al carácter personal y autorreferencial de sus letras, como en “Desaniversario”, tras la ruptura con Rusherking, muchos fanáticos se preguntaron si esta nueva canción aludía a alguna relación pasada. Lo que más llamó la atención fue una estrofa particularmente contundente: “Me contaron por ahí que te gusta hablar de mí. Pero esta es mi canción y mi palabra ¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”.

Las reacciones no se hicieron esperar y en las redes sociales comenzaron las especulaciones. “Ah yo pensando en Rusherking pero era pal Benja, me encantó”, opinó un seguidor. “Para mí es para Icardi, él la negó siempre e inventó una historia como que nunca la conoció”, dijo otra persona. “Vine solo a leer los comentarios y que me confirmen si piensan que es para Icardi”, escribió un usuario.

Ante los rumores sobre a quién podría estar dirigida la canción, muchos fanáticos han excluido a Nicolás Cabré, considerando que, a pesar de su separación, han mantenido una relación amistosa por su hija Rufina. Benjamín Vicuña también fue considerado, pero dado el carácter respetuoso que ha mantenido luego de la ruptura, especialmente durante el Wandagate donde defendió públicamente a Suárez, muchos creen que no es probable que la canción sea para él.

Algunos observadores notaron que, hace dos meses, David Bisbal, exnovio de Eugenia, lanzó una canción con el mismo título. Recientemente, al estrenarse “Ay, ay, ay” por la actriz, varios fanáticos especulan que podría referirse al cantante español, con quien tuvo un romance en 2014 que no concluyó de la mejor manera. Si bien circulaban rumores de infidelidades mutuas y otros señalamientos, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre la naturaleza exacta de su relación amorosa.