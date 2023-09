Bullrich firmó un documento para que la educación universitaria sea gratuita y de calidad

miércoles 13 de septiembre de 2023

Los integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, se reunieron con 16 rectores de diferentes Universidades del País, acompañados por el candidato a Senador Maximiliano Abad, Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes, Fabio Quetglas, Diputado Nacional, Jaime Correas, Exministro de Educación de Mendoza, Sabrina Ajmechet, Diputada Nacional y Alberto Fohrig.

En el encuentro, Patricia Bullrich, Gustavo Valdés, y los rectores presentes, firmaron un documento en el que se comprometieron a trabajar para que la educación universitaria sea gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy.

Los rectores presentes fueron:

1. Martín Aníbal López Armengol (Univ. Nacional de La Plata)

2. Franco Bartolacci (Univ. Nacional de Rosario)

3. Enrique José Mammarella (Uni. Nacional del Litoral)

4. Jhon Boretto (Univ. Nacional de Córdoba)

5. Esther Sanchez (Univ. Nacional de Cuyo)

6. Oscar Arellano (Univ. Nacional de Catamarca)

7. Mariano Ismael Palamidessi (Univ. Ciudad de Buenos Aires)

8. Pablo Matías Domenichini (Univ. Nacional Almirante Brown)

9. Adriana Esther Cecilia López (Univ. Scalabrini Ortíz)

10. Oscar Jiménez Peña (Univ. Provincial de Ezeiza)

11. Andrea Castellano (Univ. Nacional del Sur)

12. Fernando Semczuk (Univ. Nacional del Alto Uruguay)

13. Gerardo Omar Larroza (Univ. Nacional del Nordeste)

14. Guillermo Tamarit (Univ. Nacional del Noroeste de la Prov. de Buenos Aires UNOBA)

15. Dra. Silvia Berardo Univ. Nac. del Mar del Plata

16. David Rivarola Univ. Villa Mercedes San Luis

DOCUMENTO FIRMADO

La Universidad Argentina es una de las instituciones de la sociedad con más prestigio y reconocimiento social, producto de su historia de excelencia, que a la vez posibilitó a muchas generaciones el ascenso social a lo largo de más de un siglo.

El país que queremos necesita de universidad pública, gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy. No es posible pensar una sociedad desarrollada sin un Estado que promueva la generación sistemática de conocimiento a través de un sistema científico tecnológico, con enlaces de ese saber con el sistema socio productivo y el desarrollo local.

El conocimiento no se genera espontáneamente, y una sociedad que aspira a una mejor calidad de vida no puede renunciar al vector más potente de crecimiento económico y social. Las Universidades en Argentina han contribuido de manera decisiva no sólo a la formación de profesionales, sino a la generación de una cultura permeable a la innovación, que ha apalancado la generación de múltiples soluciones económicas y sociales en el marco de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Nuestro tejido económico, nuestras empresas y la sociedad civil han disfrutado a lo largo de décadas la disponibilidad de profesionales de alta calidad, que garantizan prestaciones adecuadas y seguras en múltiples campos de la vida cotidiana.

Pero no queremos cualquier universidad. La universidad que acompaña al nuevo proyecto de país es una universidad de excelencia y moderna, una institución que promueve la pluralidad de ideas, el pensamiento crítico y el debate, generadora de soluciones necesarias para todos. Una Universidad que incorpora nuevas metodologías, que explora campos del saber emergentes, que desafía la realidad del contexto, y que se compromete con el futuro.

Esa universidad que queremos tiene a la calidad para todos como su premisa principal, y está íntimamente comprometida con un sistema educativo que hoy está en una crisis. Queremos una universidad integrada a la cruzada de la alfabetización, líder del conocimiento básico y del conocimiento aplicado a los distintos nichos del desarrollo económico y a las cadenas de valor de la producción. Una universidad que forma técnicos, tecnólogos, profesionales calificados, intelectuales, líderes sociales y ciudadanos críticos.

El mundo cambia a un ritmo acelerado. Estamos seguros de que la universidad que soñamos es parte esencial de esta nueva era que hoy comenzamos en Argentina.