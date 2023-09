¿Boca o River? Quién tiene el escudo más lindo

miércoles 13 de septiembre de 2023

Todavía falta un largo tramo para la próxima edición del Superclásico, pero el partido comenzó a jugarse bastante tiempo antes en las redes sociales y en la opinión popular. La fecha aún no está definida -se estima que podría ser el 1 o 2 de octubre-, pero podría decirse que Boca arrancó ganándole a River en uno de los tantos tópicos que se ponen en juego. ¿Por qué? Resulta que la revista inglesa Four Four Two armó un ranking de los escudos más lindos del mundo y ubicó al del Xeneize por encima de la Banda.

"El escudo ha tenido grandes variaciones a lo largo de los años, pero esta versión, empleada desde 1996, quizás sea la más bonita de todas. Una combinación de azul y dorado, decorado con estrellas y las letras CABJ en estilo universitario, pueden asociarse al gran El Diego", reza el artículo que puso al logo del cuadro de La Ribera en el puesto 18 de la tabla y lo catalogó como el más bello de los sudamericanos. En el lugar 81 arremete el símbolo del elenco de Núñez, que es elogiado por la banda roja que cruza el escudo y la camiseta y por el tipo de letra que utilizan.

Si bien el escudo del Xeneize se cambió varias veces, la única vez que se modificó el estilo actual fue en la casaca del 2008, cuando volvieron a implementar la famosa franja dorada en el medio y colocaron tres estrellas arriba en recordatorio por las tres Intercontinentales que levantó el club (1977, 2000 y 2003).

Sin embargo, los gigantes argentinos no son los únicos del ámbito local que se metieron en el listado. Newell´s Old Boys aparece en la 63° posición. El sitio resalta la belleza que hay en esa simpleza -"negro, rojo, con una línea blanca y tres letras, nada más que eso"- y pondera el hecho de que Diego Maradona y Lionel Messi, dos de los jugadores más grandes de la historia, hayan vestido sus colores.

El último equipo nacional de la lista es San Lorenzo de Almagro. "El Papa Francisco es un ferviente fanático y su estadio es increíble. Pero eso no es todo lo que lo hace cool. La combinación de rayas, colores y tipografía hacen muy bonito a su escudo", escribe el prestigioso medio británico. Hay que destacar que en el ranking predominan los clubes europeos y los asiáticos. Incluso, ocho de los primeros diez son del Viejo Continente.

Los escudos más lindos del mundo, según la revista Four Four Two