Detuvieron a un hombre por manosear a una reportera de televisión en vivo y una jueza lo dejó en libertad

jueves 14 de septiembre de 2023

En mitad de un directo de televisión un reportera tuvo que aguantar que un hombre se acercara, le tocara la cola y le preguntara que en qué cadena trabajaba. Esto es la situación que tuvo que enfrentar la reportera del programa En boca de todos, de Cuatro, Isa Balado, que fue agredida ante los ojos de todos los telespectadores mientras trabajaba en las inmediaciones de la plaza de Tirso de Molina, justo en el centro de Madrid. Inmediatamente, Balado fue a denunciar los hechos. Pero para la jueza que ha llevado este caso, “no se ha apreciado ninguna situación de riesgo”. El agresor se va como si nada.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha dejado en libertad al joven puesto a su disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, al que se le atribuía, supuestamente, un delito de agresión sexual. “La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos”, han asegurado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido al hombre que ha tocado el culo a una reportera de Cuatro en pleno directo en el programa 'En boca de todos'.

El varón, un joven de 25 años, fue detenido este martes y pasó a disposición judicial. Tras cometer la supuesta agresión —está grabada—, lejos de abandonar la zona, el hombre permaneció junto a la periodista. Cuando ésta la reprochó su actitud, él negó que hubiera habido ningún tipo de contacto físico. No contento con eso, antes de irse, le acarició el pelo.

Indignación en directo: “¿Te acaba de tocar el culo?”

Las agresiones sexuales son el pan de cada día para muchas mujeres. Pero en esta ocasión fue delante de las cámaras y en directo. En cuanto se produjo el tocamiento, el presentador del programa, Nacho Abad interrumpía a su compañera para hacerle una pregunta: “¿Te acaba de tocar el culo?”. Balado lo confirmaba y el presentador estallaba: “¿Me pones a ese señor delante, por favor? Ponme a este tío tonto”, agregó.

Balado ya no solo tuvo que lidiar con los nervios de un directo, sino de tener a un hombre acosándola y hacerle frente. “¿De verdad me tienes que tocar el culo? Estoy trabajando”, le dijo. El joven le indicaba que “no quería” tocarle el trasero.

Según informaban más tarde en el programa de Cuatro, el agresor seguía deambulando por la calle y molestando a todas las mujeres que se iba encontrando por el camino. “Está haciendo lo mismo con todas”, contó Balado. Así, la Fiscalía solicitó este miércoles por la mañana al juez una orden de alejamiento. Pero finalmente la jueza lo ha dejado en libertad sin ningún tipo de restricción.

El vídeo, que se ha vuelto viral en la red social X (antes Twitter), ha generado indignación. La periodista ha recibido numerosos mensajes de apoyo tanto de compañeros de profesión como de políticos como Yolanda Díaz o Irene Montero. La ministra de Igualdad ha aprovechado para recordar que los tocamientos no consentidos son violencia sexual./ Infobae

