Bancarios reclaman activar la cláusula gatillo tras conocer la inflación de agosto

jueves 14 de septiembre de 2023

Horas después de que el Indec diera a conocer que la inflación de agosto alcanzó el 12,4% y acumuló un 80,2% en los primeros ocho meses del año, los trabajadores bancarios, liderados por Sergio Palazzo, reclamaron la aplicación de la cláusula gatillo acordada en paritarias y elevar el salario inicial a más de $430.000.

“Se debe ajustar retroactivamente al 1° de agosto del 2023, un 5,2% sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales, sobre la base de salarios a diciembre de 2022″, indicó el gremio en un comunicado de prensa. De acuerdo con lo establecido, la diferencia se debería abonar con los salarios de septiembre. Según el detalle dado a conocer por el gremio bancario, la aplicación de la cláusula gatillo se acordó en las últimas paritarias y no requiere de una nueva instancia de negociación. No obstante, tienen previsto reunirse la semana próxima para “continuar con las negociaciones correspondientes a los meses restantes del año 2023″.

Inflación y cláusula gatillo

“Tal cual lo indicaba la cláusula gatillo firmada en el último acuerdo paritario, una vez conocido el índice de inflación del mes de agosto de 2023, la parte empresarial se compromete a efectuar un ajuste salarial de manera automática, en caso de corresponder. En dicha cláusula se establecía que si la inflación acumulada a agosto superaba el 75% (monto otorgado hasta la última actualización efectuada), los bancos deberán ajustar la diferencia, haciendo retroactivo el porcentaje resultante al mencionado mes”, indicó el escrito.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó el fuerte impacto que tuvo la devaluación posterior a las PASO en los precios, con una inflación que superó los dos dígitos en apenas 30 días.

La inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta de los últimos 32 años, y que en los primeros ocho meses de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 80,2%. En la medición interanual fue de 124,4%.

“Se debe ajustar retroactivamente al 1° de agosto del 2023, un 5,2% sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales, sobre la base de salarios a diciembre de 2022. En función a lo antes mencionado, con este ajuste al mes de agosto, el salario mínimo inicial bancario quedaría compuesto de la siguiente manera: Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE): AGOSTO $417.263,21 + $15.077,58 = $432.340,79″, indicó el gremio.

Además, aclaró que la “actualización se deberá abonar con las liquidaciones del mes de septiembre, con el retroactivo pertinente” y recordó que “el bono correspondiente al día del bancario queda establecido de esta manera en $371.975,72 hasta el momento”. / tn.com.ar