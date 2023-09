FIFA publicó la nómina de candidatos a ganar el premio The Best y hay presencia argentina

Lionel Messi y Julián Álvarez, dos de las estrellas más brillantes del fútbol argentino, han sido nominados para el prestigioso premio FIFA The Best al mejor futbolista de la temporada 2023. Esta nominación llega como un eco del glorioso inicio de año para Argentina, cuando la selección nacional se consagró campeona en el Mundial de Qatar 2022.

