La palabra de Jimena Barón tras los rumores de separación de Matías Palleiro

Este miércoles por la tarde, Ángel de Brito confirmó que Jimena Barón se separó de su novio Matías Palleiro tras dos años de relación. Todo comenzó cuando el conductor de LAM jugó con sus seguidores al clásico “Ángel responde” y cuando le preguntaron si Jimena estaba separada, dijo “si”, sin ahondar en detalles.

Sin embargo, la propia Barón se hizo de eco de la información y salió rápidamente desde sus redes sociales a desmentirlo. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, escribió la actriz y cantante.

Recordemos que días atrás, la intérprete de “La Cobra” respondió las inquietudes de sus seguidores y aclaró que no se mostraba junto a su pareja porque este estaba de viaje. “Se fue 1 mes a Europa y falta mil para que vuelva, que no cunda el pánico”, expresó, dando a entender que su relación seguía adelante. Hasta el momento, tras el posteo de De Brito confirmando la separación, Jimena no se manifestó al respecto.

En mayo del corriente año durante su visita a La Peña de Morfi (Telefe), la artista había hablado sobre sus ganas de agrandar la familia junto a Matías. “Hay momentos en los que uno se siente sola. Por momentos la sufro a la soledad, yo estaba full familia, a Morrison lo tuve en ese plan. Yo requería que funcione la familia, quería y quiero, yo ahora estoy en pareja”, manifestó, recordando el vínculo que no funcionó junto a Daniel Osvaldo.

El pasado 9 de agosto, Matías Palleiro cumplió 34 años y desde ese día hasta hoy su novia Jimena Barón se ocupó de celebrarlo con ganas, con festejos que duraron varios días. El día del cumpleaños comenzó con una sorpresa y finalizó con la asistencia de la pareja a uno de los shows que Luis Miguel dio en el Movistar Arena durante ese mes. Todo quedó registrado en las redes sociales de ella, en donde se destacó un particular regalo: una remera en la que su novio luce como El Sol de México.

La actriz de 36 años también había posteado una selfie junto a su novio en la previa a su cumpleaños. “Acá, despidiendo los 33 del Q”, expresó haciendo referencia a la letra con la que suele apodar en las redes sociales a su novio, a quien en una primera instancia, cuando comenzaron su relación dentro de un total hermetismo y cuando aún no lo blanqueaba públicamente, lo llamaba Mr. Habano, por una foto que se había viralizado por ese entonces, cuando ella era jurado del Bailando, y aprovechaba la complicidad con el conductor, Marcelo Tinelli, quien se sumaba al juego sobre su relación.

“Feliz cumple, leonino hermoso de mi corazón”, había saludado Jimena a Matías en su cuenta de Twitter junto a la misma foto en la que ambos están posando en un exclusivo complejo hotelero en el Caribe. Allí, hizo referencia al signo del zodíaco de Matías Palleiro: Leo.

“No somos los más románticos ni mostramos mucho nuestra intimidad y creo que ninguno daba dos mangos por esta relación cuando nos conocimos”, se había sincerado Jimena Barón en febrero pasado cuando estaba a punto de cumplir dos años de relación con Palleiro, y enumeró algunas de las situaciones románticas que vivieron juntos: “Vimos los atardeceres más lindos, playas, montañas, picos nevados, morros, selvas, ríos y castillos”.