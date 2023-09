La mamá del Cuti Romero contó qué hizo su hijo con el primer sueldo que cobró en Europa

jueves 14 de septiembre de 2023

En una entrevista, con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Víctor y Rosa, los padres del defensor, realizaron un par de confesiones desconocidas sobre los inicios de su hijo y recordaron el regalo que les hizo con su primer sueldo: “Me regaló una casa para mi cumpleaños porque nosotros no teníamos propiedad”.

🥹 Rosa, madre del #CutiRomero, contando en @SuperDeporRadio cómo su hijo le regaló una casa con su primer sueldo.❤ï¸Â

Su madre, detalló ese momento. “Se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Yo pensaba que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él, porque yo siempre la hacía hincapié que invierta en un techo. Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda y de repente me dice: ´Esta casa es mi regalo de cumpleaños´. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono....”, señaló Rosa, que se quebró en medio del relato.

Fuente: TN Deportivo