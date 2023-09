Un jugador escocés debió abandonar el Mundial de Rugby por un insólito motivo

El forward de Escocia Dave Cherry, quien jugó el pasado domingo en la derrota ante Sudáfrica, debió abandonar el Mundial de Rugby que se desarrolla en Francia luego de caer por las escaleras de un hotel y sufrir un golpe en la cabeza, anunció hoy la Unión Escocesa.

De acuerdo con lo consignado, el accidente ocurrió el lunes último, en el marco de una jornada libre, en el hotel donde el plantel se hospeda. Indicaron que, a raíz de la lesión, "Cherry puso fin a su participación en el torneo".

Stuart McInally has been called up into the Rugby World Cup 2023 squad to replace David Cherry, who has left the tournament through injury.



