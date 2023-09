Así está hoy Antonia, la hija de 13 años de Soledad Pastorutti

jueves 14 de septiembre de 2023

El perfil reservado respecto de su vida familiar es uno de los puntos en lo que más énfasis puso Soledad Pastorutti, tanto en entrevistas como al dejarse ver en las redes sociales. Así la intérprete suele mantener a un costado su vida personal de profesional, por lo que cada vez que esto se quiebra, es festejado por cada uno de sus seguidores que no dudan en demostrarle su cariño en cada oportunidad posible.

Votando

El pasado domingo, por caso, en la provincia de Santa Fe se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo gobernador. La Sole, oriunda de la localidad de Arequito, ejerció su derecho y responsabilidad cívica de votar. Para la ocasión, decidió hacerlo en compañía de su hija mayor, Antonia, quien ya tiene 13 años. A través de las redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que se encuentra dentro de su automóvil junto a la joven.

En las imágenes, se puede observar cómo la artista intenta jugarle una pequeña broma a su hija, haciéndole creer que tomarán una fotografía juntas, pero en realidad, inicia una grabación. Al darse cuenta de la situación, Antonia muestra su descontento de manera tímida, expresando que no le agrada ser grabada. Sin embargo, este momento parece ser divertido para Soledad, quien se ríe ante la reacción de su hija. En el video, aclara que, a pesar de estar juntas, solo ella votará, ya que su hija aún no cumple con la edad requerida para hacerlo.

En otro segmento de sus historias de Instagram, la intérprete documenta su visita al centro de votación, mostrando una selfie en la que se encuentra en primer plano, mientras que detrás de ella, las autoridades de la mesa electoral posan sonrientes, claramente emocionadas por tener a una celebridad de su calibre en el lugar.

Antonia es la primera hija del matrimonio entre Soledad y Jeremías Audoglio. La pareja contrajo matrimonio en abril de 2007 y, tres años después, nació Antonia. Posteriormente, la familia creció con la llegada de Regina, la segunda hija, que actualmente tiene 10 años.

Trabajo y trayectoria

Hace unos días fue consultada sobre quién es más crítico de su trabajo, si su hermana Natalia o su marido, ante lo que no dudó en responder: “Palo y palo, pero me banco más a mi hermana, porque con Jere me peleo. Tiene otra manera de decir las cosas que me choca un poco más”.

En las redes sociales, Soledad tiende a mantener un perfil reservado respecto a su vida familiar, compartiendo principalmente aspectos de su carrera artística, que incluye conciertos, lanzamientos musicales, colaboraciones con otros artistas y participaciones en programas de televisión. Sin embargo, de vez en cuando, ofrece a sus seguidores pequeños vistazos de su vida personal. Por ejemplo, el último posteo que compartió con Antonia fue en junio, con motivo del cumpleaños número 13 de su hija. En cuanto a Regina, la última vez que apareció en las redes de Soledad fue en febrero, cuando celebró su décimo cumpleaños.

“Mi rayito de sol, mi suspiro en silencio, mi camino lleno de aromas nuevos, todo el espacio que hay en mi corazón”, escribió la destacada artista al compartir con sus cientos seguidores tres fotos y un video emotivo de Regina, la pequeña que cumplió 10 años.

“¡¡Que seas siempre libre y feliz!!! Te amo Regina”, cerró la ex jurado de La Voz Argentina (Telefe) y aprovechó para agradecer a la fotógrafa Laureana Fenoy, quien llevó a cabo la producción en la que aparecen la madre y su hija tomándose de las manos mientras suena de fondo el tema Eres. La letra de la canción dice: “Eres lo mejor que me pasó en la vida, no tengo dudas no habrá más nada después de ti. Eres lo que le dio brillo al día a día”.