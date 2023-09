Eva Bargiela, esposa de Facundo Moyano, debutó en el Bailando y la destrozaron

jueves 14 de septiembre de 2023

Eva Bargiela, modelo que saltó a la popularidad tras convertirse en la esposo de Facundo Moyano, debutó este miércoles en el Bailando 2023 y el jurado no le hizo muy buenas devoluciones.

El baile

“El bailarín excelente, brillante, me encantó. El resto... pensé que la apuesta al principio cuando arrancaba ya con el tema de la muñequita, las poses, que lo vimos 125 millones de veces era parte de un juego, que después ibas a bajar y la ibas a romper porque sé que estuviste tomando clases particulares, que te estás esforzando mucho, que le estás poniendo toda la onda del planeta, pero todo eso acá no lo vi. No lo vi. La verdad no sé si el baile es lo tuyo”, comenzó diciendo De Brito.

💣 Eva Bargiela llegó a la pista con regalos de Barbie para el jurado



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/clJIIEPuQv — América TV (@AmericaTV) September 14, 2023

“Quizás, sí seguís en el certamen, puedas ir evolucionando ritmo tras ritmo. El sindicato de bailarines ya está pidiendo una medida de fuerza después de ver esto”, siguió y los puntuó con un 0.

Una de cal, una de arena

“Bienvenido a la pista, este equipo es divino... ella es femenina, es elegante, tiene una cosa, una magia especial, aunque el baile no sea lo tuyo, ya lo vas a incorporar, con paciencia y con amor, que sé que le estás poniendo un montón... No demos esto por perdido, porque hay esperanza hasta el último segundo”, les dijo luego Pampita, quien les dio su voto de confianza.

“Un placer recibir a gente tan bella y con tan buena energía, tienen una sonrisa hermosa los dos, no hay nada turbio alrededor, y creo que hay que tener cuidado con esta señora. Porque esta señora ha logrado conquistar a un hombre muy buscado, lo cual demuestra una buena garra... Yo vi que hizo la coreo muy bien, a tiempo, deslizada, elegante, una femeneidad exquisita que se ve en pocas mujeres. Me encantaron las líneas, lo que pasa es que a todo eso le tenés que poner el doble de energía”, sumó Moria y los calificó con 8.

Pero para cerrar, Polino coincidió con De Brito y sin mucho preámbulo exclamó: “Un disgusto para cerrar la noche”, y les puso un 0.