Ángela Leiva presentó oficialmente a su novio

Ángela Leiva está enamorada y eso quedó evidenciado en la tarde del miércoles por un error de a producción del programa Poco Correctos (El Trece). MIentras pasaban un compilado con imágenes de archivo de la artista pusieron por error una foto con su ex cuando su actual novio estaba en el estudio mirando la escena.

Entre risas, la intérprete aclaró la situación: “Me hicieron quedar como el culo, pará que yo tengo otro novio, boludo”, para luego, señalando a su actual pareja, quien se desempeña tocando los timbales en su banda, reconoció que “es viejo ese tape, mi amor”. Allí la cámara enfocó al músico, de quien reconoció: “Está muy fuerte mi novio, chicos”, en referencia a Gabriel Mikelovich, quien ingresó a la banda hace tres años.

Primer paso

Leiva aseguró que el primer paso en la relación lo dio ella: “Yo soy la encaradora, lo que pasa es que no estamos para perder el tiempo”. Todo se inició con una salida a tomar algo. “Él entró en plena pandemia, barbijo hasta acá, y yo dije ‘ah, bueno, tiene ojos claros’, y le decíamos El Rubio porque era el único rubio en la banda, y un día que ya no había más pandemia y había pasado todo, un día lo vi y dije ‘qué interesante’, fue cuando se sacó el barbijo, te lo juro”, explicó.

Además de una carrera como cantante que ya pasó los 13 años, cabe recordar que Leiva también conquistó a otro público como actriz, cuando formó parte de la serie argentina La 1-5/18, que se emitió por la pantalla de El Trece a mediados de 2021. Allí, además de sorprender por su buen desempeño tuvo que afrontar rumores varios, como cuando se habló de un posible noviazgo con el actor Esteban Lamothe, aunque fueron ampliamente desmentidos por ambos.

El comienzo del noviazgo con Gabriel también fue tema de los programas de chimentos, ya que de inmediato trascendió que el muchacho en cuestión estaba esperando un hijo con su ex pareja, una joven llamada Ornella. La noticia había salido a la luz en Socios del espectáculo, dónde se dijo que la mujer estaba transitando la última etapa de su embarazo y que Ángela no estaba al tanto de esta parte de la historia. Sin embargo, fue ella misma la que confirmó no solo su noviazgo en ese ciclo, sino también la inminente paternidad de Mikelovich.

“Me dijo que están de vacaciones en el sur, en la nieve, que no se fotografiaron juntos pero que están enamorados”, contó Mariana Brey en el ciclo de espectáculos de ElTrece, revelando la conversación que había mantenido con Leiva. Y agregó: “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”.

Enseguida, la panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostró el mensaje que había recibido por parte de Ángela, quien por estos días se encuentra de vacaciones en el sur junto al músico. “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”, fue la respuesta de la cantante al ser consultada sobre la paternidad de Gabriel.

Luego, para dejar en claro el motivo por el cual prefería no exponer demasiado a su nueva pareja, Leiva explicó mediante un audio en ese momento: “Si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada. Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy poquito”.