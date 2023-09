Marcharon pidiendo justicia por la muerte de Lucas Delgado

jueves 14 de septiembre de 2023

Vecinos de Lucas Delgado marcharon este jueves exigiendo justicia por la muerte del joven que quedó atrapado en medio de un tiroteo cuando realizaba actividad física en avenida América al 1400.

Las personas que participaron se congregaron en el lugar del hecho y allí dejaron velas en homenaje a Lucas.

Sonia, la mujer que trató de asisitir a Lucas cuando recibio el disparo, habló con el móvil de Los Primeros y dijo: "los dispáros nos sacaron a todos de nuestros hogares, nunca en mi vida había escuchado un sonido igual. Salí porque había gritos y su hermana estaba desesperada. Cuando lo vi lo tape y y comencé a decirle que aguante que ya llegaba la ambulancia. En eso llegaron sus padres. Fue todo muy horrible ese momento. Estamos convocados acá para pedir Justicia. Más que pedir Justicia que es divina, pedimos seguridad. Que las autoridades que nos gobiernan tomen cartas en el asunto y que la seguridad sea una realidad para nosotros que como ciudadanos trabajamos, que pagamos nuestros impuestos".

Otra de las personas que participó de la marcha dejó su testimonio: "tengo un hijo adolescente y es muy triste que no puedan salir a la calle tranquilos. Que uno los tenga que tener encerrados y no puedan disfrutra de su libertad, de su adolescencia porque pasan estas cosas" Queremos más seguridad. De vez en cuando se ve presencia policial, no siempre".

Una mujer que también fue víctima de la inseguridad en la zona expresó que están conmovidos por el hecho. "Esta inseguridad que vivimos acá en los barrios Keneddy, Modelo, Las Américas, estamos cansados. Llega una hora que tenes miedo. Acá te bajas del colectivo y te están esperando escondidos ahí en la escuela en esa oscuridad que hay. Los ladrones afuera y nosotros adentro", se lamentó.