Milei dijo que el Papa Francisco está "del lado de dictaduras sangrientas"

jueves 14 de septiembre de 2023

Luego de calificarlo como "el representante del maligno en la tierra", el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a apuntar contra el papa Francisco y consideró que está "del lado de dictaduras sangrientas". También se manifestó en contra del derecho al aborto.

En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien viajó al país la semana pasada para conocer a ganador de las PASO, el libertario no dudó en afirmar que el Papa "juega políticamente" y señaló que "tiene una fuerte injerencia política".

El Sumo Pontífice, prosiguió Milei, "ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro" y remató. "Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas".

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana", enfatizó el candidato presidencial, y lo acusó de ser "condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos".

Al igual que en otras oportunidades, el libertario criticó la visión política y económica del jefe de la Iglesia vinculada a la idea de desigualdad. "Es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado", agregó.

Milei, sobre el aborto: "Es un asesinato agravado por el vínculo"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", al tiempo que lanzó duras críticas al Ministerio de la Mujer.

"Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación", inició Milei al ser consultado sobre el tema por el periodista estadounidense.

"Se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas", subrayó el libertario.

En tanto, se refirió al Ministerio de la Mujer, que eliminará en caso de llegar a la Casa Rosada, y sostuvo: "Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices".

"Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres? No solo eso, sino que además, si tenemos igualdad ante la ley, necesitamos que la ley se cumpla, no que haya un Ministerio de la Mujer. Dicen 'el techo de cristal y que ganan menos' y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que solo les importa ganar plata", recalcó Milei.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wall Street Wolverine (@wallstreetwolverine)

Las críticas de la Iglesia Católica a Milei

Días atrás, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, se refirió a los dichos de Milei, quien calificó al Papa Francisco como "el representante del maligno en la tierra", un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”.

“Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”, señaló Ojea.

“En este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza en nuestro país me preocupa mucho que haya aparecido un clima de autodestrucción. Un deseo de que todo se desborde para caer en el vacío. Esto es como una enfermedad social que anula todo horizonte y proyecto de futuro. Una suerte de auto boicot”, afirmó el titular de la Iglesia de Argentina.

Curas villeros también contra Milei

El padre "Pepe" Di Paola, sacerdote referente de los curas de villas y barrios vulnerables, afirmó este miércoles que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, debe ofrecer "una retractación pública" luego de sus agravios al papa Francisco y sostuvo que no es posible un diálogo "con alguien que dice que el Papa es el maligno en la tierra y que la justicia social es una mierda".

"Con Milei tiene que haber una retractación pública, no podemos hablar con alguien que dice que el Papa es el maligno en la tierra y que la justicia social es una mierda", sostuvo el cura en declaraciones a El Destape Radio.

Además, a través de un documento el Equipo de Curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires expresaron el "más enérgico repudio" a las distintas declaraciones expresadas durante la campaña electoral por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA).

"Expresamos nuestro más enérgico repudio a distintas manifestaciones del candidato de La Libertad Avanza, Sr. Javier Milei, que afectan a la persona del Papa Francisco, que pasan desde agresiones vulgares impropias de quien busca representar nuestro país, hasta conceptos mentirosos sobre las ideas del Papa", expresaron desde el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de Argentina en un documento que leyeron entre varios de sus integrantes. /Ámbito Financiero