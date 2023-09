Berreta: "El servicio de transporte público pende de un hilo de coser"

viernes 15 de septiembre de 2023

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, en declaraciones telefónicas a Los Primeros TV volvió a referirse a la crítica situación por la que atraviesan las empresas y afirmó que en cualquier momento la provincia podría quedarse sin transporte público de pasajeros.

"El servicio de transporte público pende un hilo de coser", dijo al graficar el momento que viven ante la falta de actualización tarifaria ante los efectos de la inflación, el alto costo de insumos y repuestos, además del gasoil, que escasea o resulta imposible acceder a él por su elevado costo.

Berreta cargo contra las autoridades concedentes, municipal y provincial, al señalar que "no tenemos diálogo con el gobernador Juan Manzur y el intendente Germán Alfaro no aparece". Siguiendo en esa línea el empresario sostuvo que "si no logramos ponernos de acuerdo en una mesa de consenso, en cualquier momento nos quedamos sin colectivos y ahí lo vamos a lamentar todos, los usuarios y los comerciantes, incluso aquellos que hoy se quejan".

Respecto al encuentro que mantuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa, el sábado pasado en ocasión del relanzamiento de la candidatura a Presidente por Unión por la Patria, Berreta precisó que junto a Daniel Orell (titular de AETAT), "fue una charla muy breve".

Suficiente para expresarle que "no somos el AMBA y que estamos discriminados con los subsidios".