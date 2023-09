Una pareja de tango deslumbró en Got Talent Argentina y logró el botón dorado

viernes 15 de septiembre de 2023

Got Talent Argentina (Telefe) no deja de descubrir, resaltar y promover talentos artísticos y musicales de una amplia variedad de disciplinas y géneros que no solo sorprendieron, sino que también dejaron absolutamente asombrados a los miembros del jurado.

Entre la vasta gama de talentosas propuestas que se presentaron en el escenario del programa, hubo una en particular que tocó profundamente las fibras emocionales de los presentes. Esta actuación impactó de manera especial a La Joaqui, integrante del jurado, quien se sintió tan conmovida y abrumada por la emoción que no logró contener sus lágrimas.

Carla Domínguez y Julio Seffino estaban a segundos de subir al escenario cuando las palabras de Lizy Tagliani, la conductora del ciclo, intentaron quitarles presión: “Llegues o no llegues, o hasta donde llegues, es ya empezar a recorrer un camino artístico. Y piensen que hay un montón de gente que ni siquiera tuvo la posibilidad de tener esta primera presentación que en este momento van a tener ustedes. ¡Adelante!”.

Tras ello, llegaría el desembarco de la pareja de bailarines de tango para enfrentar tanto al jurado como al público, que desde un primer momento impactaron por su presencia escénica, además del vestuario elegido. “Me encantan sus outfits, vos estás vestida como una villana elegante, me gustan las villanas”, expresó sin dudarlo La Joaqui al centrarse en la participante. En tanto, Florencia Peña se ocupó de felicitarla por el calzado elegido.

Ambos luego confirmaron que son pareja en la vida real, no solo compañeros de baile, hecho que la cantante y jurado destacó: “Me encanta que compartan su pasión, porque es precioso tener con quien compartirlo, y aparte creo que no hay nada más hermoso que la aceptación de la persona que más amás en el mundo”. Así, la participante aseguró: “Somos afortunados de compartir 24/7, tiene lo suyo también, pero hace 13 años que estamos juntos y compartimos un montón de experiencias buenas y malas, así que estamos muy felices del camino recorrido”, para después revelar que se conocieron en una clase y las miradas traspasaron la danza.

Culminada la presentación llegaría el momento del baile, con el tema “Derecho viejo”, en la versión de “Forever tango”, que comenzó a sonar en el recinto mientras la pareja desplegaba una mezcla de baile y seducción que no dejó a ninguno de los presentes sin aplaudir, ni público ni jurado. Al terminar la música, los aplausos y gritos se multiplicaban.

Llegado el momento de las devoluciones, la primera que tomó el micrófono fue justamente La Joaqui, quien destacó: “No quiero que suene mal, quiero ser totalmente sincera: es increíble la tensión sexual, de hacer el amor bailando que liberaron, pero sin ser nada vulgar. Es impresionante para mí lo que acaban de hacer. Hermoso, tan seductores, los dos son increíbles. Me encantó. ¿Me tendré que buscar un novio tanguero? Se nota que se re aman, me destruyeron la vida”, consultó a Abel Pintos, quien se encontraba a su lado.

Emir Abul, coreógrafo y jurado del ciclo, por su parte, aseguró: “Yo hace muchos años que no veía bailar a alguien tan increíble como lo vi hoy, de verdad se los digo. Parecía que flotaban en el aire. Si hay algo que me parece increíble es que sos un muy buen partenaire, y que los dos saben lo que hacen y tienen su propia esencia y normalmente cuando son pareja, como que el hombre tiende a jugar ese papel de que la mujer se luzca, y se preocupa porque la mujer sea increíble, pero tus miradas hacia ella... es increíble. Felicitaciones, me quedé sin palabras, gracias”.

La cuarta integrante del jurado, Flor Peña, expresó: “Para mí, siempre la palabra perfección no va de la mano de la emoción. Para mí el arte es y debe ser imperfecto, pero ustedes son perfectos y me emocionó tanto arte, tanto amor, pero no tanto amor solamente entre ustedes, sino por lo que hacen, porque no me imagino a ustedes haciendo otra cosa que bailar de la manera que bailaron. A mí no me conmueve mucho ver bailar tango, pero desde hoy les aseguro que sí”.

Apenas Peña terminó con su devolución, La Joaqui no dudó en presionar el botón dorado, lo que provocó una lluvia de papelitos en todo el recinto y a la pareja la catapultó directamente a las semifinales del ciclo. De inmediato, ambos reconocieron después que no le avisaron a nadie que serían parte de la competencia.