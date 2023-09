El campo espera recuperar la competitividad con la gestión de Osvaldo Jaldo

viernes 15 de septiembre de 2023

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, manifestó que es importante trazar una política productiva que le posibilite a Tucumán recuperar el poderío que tenía hace 30 años, donde muchos proyectos fueron dejado de lado y otros dejaron de ser negocio.

"El productor y el empresario necesitan ganar plata, para eso se hacen los proyectos y para eso se es emprendedor. Pero cuando las reglas del juego cambian y no hay políticas agropecuarias a largo plazo, pasa esto", afirmó Murga sentado en el living de Los Primeros TV.

Sostuvo que "por eso antes en Tucumán había más de 200 tambos y hoy solo 40, y hace 35 años teníamos casi un millón de cabeza de ganado y hoy no llegamos a las 170 mil. Este es el resultado de la falta de competitividad, hoy no somos competitivo ni con Salta. Por ejemplo, hacer carne en Tucumán es más caro que hacerlo en Salta".

Ante una consulta, Murga afirmó que "Tucumán debería producir tanto carne como leche, pero estamos muy flojos en ambos temas. Hoy tenemos una sola cuenca lechera, mandando la producción a 800 kilómetros de distancia, porque las empresas no están seducidas para instalarse y entonces, a la leche hay que llevarla a otro lado, con lo que eso le cuesta a un productor. Y si no se instalan empresas, no generamos mano de obra y si no agregamos mano de obra no damos valor agregado al producto. Eso es lo que debe trabajar el próximo gobernador sino el esfuerzo es enorme y no conduce a nada".

Lo que vendrá con Jaldo

Respecto a la nueva gestión de gobierno que comenzará Osvaldo Jaldo cuando en octubre se haga cargo del Poder Ejecutivo, Murga señaló que "me genera la expectativa que siempre genera el comienzo de algo y que definitivamente, en el sector que estamos trabajando, se haga lo que se tiene que hacer y que no le demos más vuelta".

El titular de la Rural consideró que no alcanza con la intención de convocar a la oposición como lo sugirió Jaldo al afirmar que "hay que hacer las cosas".

En un juego de roles, imaginando que está frente al electo gobernador y qué le pidiría, Murga afirmó que "de movida le diría que debemos ser competitivos y por lo menos, ponernos en igualdad de condiciones con provincias vecinas".

Puntualmente, Murga le solicitaría a Jaldo: "el arreglo de las rutas para poder sacar la mercadería; poner un frigorífico para ovejas y cabras; y definir qué política lechera queremos tener en Tucumán".

En otro aspecto, en el político e institucional, Murga pretende que Jaldo como gobernador impulse la reforma de la Constitución y que termine con el actual sistema electoral. "Él se comprometió a cambiar el sistema electoral, por eso le diría que cumpla con lo que dijo públicamente. Que llame a la convención constituyente para reformar la Constitución", señaló el también dirigente de CREO Tucumán.

Por último, Murga señaló que aun mantiene el sueño de alcanzar la gobernación de Tucumán y de cara a las próximas elecciones nacionales, indicó que está trabajando en el proyecto de Juntos por el Cambio. "Nosotros creemos que la próxima presidente de los argentinos tiene que ser Patricia Bullrich. Ese es el camino que nos parece correcto", afirmó.