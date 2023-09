Quién es el tucumano que con una cruz en sus hombros caminó hasta Salta

viernes 15 de septiembre de 2023

No es la primera vez que lo hace, Guillermo Agüero manifestó su fe por el Señor y la Virgen del Milagro, peregrinando desde el norte de Tucumán hasta la capital de Salta, con una cruz de madera sobre sus hombros.

Desde la localidad tucumana 7 de Abril, caminó alrededor de 250 kilómetros, para cumplir una promesa con los santos patronos de Salta, donde se espera que se reúnan más de 800.000 personas para vivir la fiesta del Milagro.

"Todos cargamos una cruz", dijo a Telefe Salta. La cruz de madera, que no sabe cuánto pesa exactamente, es de eucalipto y cada año, al finalizar la fiesta al Señor y Virgen del Milagro, es donada a otras peregrinaciones.

Este año en particular, será donada a una "causa muy especial", dijo Agüero aunque no especificó dónde.

Esta es una de las tantas historias que reúne el Milagro y que sólo lo entiende quien vive esta fiesta con Fe y Devoción

La Fiesta del Milagro muestra la devoción en Salta

La fiesta del Milagro tiene sus orígenes en 1692, cuando terremotos sacudían parte de lo que hoy es suelo salteño. En esa ocasión, el padre José Carrión pidió sacar del templo la olvidada imagen del Cristo Crucificado, que casi un siglo antes había llegado desde España, tras naufragar en la zona del Callao, en Perú.

Se espera que alrededor de 20.000 personas de la Puna y del norte de la provincia lleguen a la Catedral, donde algunos despliegan bailes con vestimentas originarias y otros, desbordados de emoción, se arrodillan ante las imágenes de los santos patronos.

La festividad se convirtió en tradición en Salta y, también, en un atractivo para los turistas que presencian una de las expresiones de fe más movilizartes que tiene el norte argentino.

Con la novena que inició el 6 de septiembre comenzó el tiempo de fiesta para la población salteña y los fieles que se acercan desde distintas provincias. Desde la tarde del miércoles 13 hasta el viernes 15, se rezará el "triduo" en la Catedral Basílica de Salta, que consta de una misa diaria dedicada a conmemorar al Señor y la Virgen del Milagro.



La procesión es un espectáculo impresionante que involucra a miles de personas vestidas con trajes tradicionales y portando banderas y estandartes. Los fieles siguen el recorrido de la imagen de la Virgen mientras cantan himnos y ofrecen sus oraciones.



La festividad también incluye misas, ceremonias religiosas y actividades culturales que celebran la rica herencia religiosa y cultural de la región.



Este Milagro en Salta trae tantas historias como peregrinos que llegan, desde distintos puntos de la Argentina, para renovar el pacto de fé. Una de ellas tiene como protagonista a un creyente con un singular petición.



En las últimas horas, un joven contó que vino peregrinando para pedirle a los santos que su pareja no le siga siendo infiel.

"Yo vine a peregrinar porque ustedes sabes. Me han gorriao y es por eso que vengo a pedirle al Señor y la Virgencita que ya no me gorreen más", expresó.



La persona que realizó este insólito pedido es Dano Cuellar, un conocido influencer y humorista del chaco salteño que aprovechó la ocasión para genera su propio contenido.