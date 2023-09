Se supo el verdadero motivo por el cual Silvina Luna se operaró con Lotocki

viernes 15 de septiembre de 2023

El 31 de agosto se conocía la noticia de la muerte de Silvina Luna. La actriz y modelo estuvo casi 80 días internada en el Hospital Italiano, donde la atendían por las complicaciones de salud que la aquejaban tras las intervenciones de Aníbal Lotocki.

Aunque pasaron varios días de su partida, los interrogantes sobre el calvario que vivió la ex Gran Hermano por las operaciones que le realizó el polémico cirujano siguen latentes.

Muchos se preguntan: ¿qué llevó a Silvina Luna a operarse con Aníbal Lotocki? En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Ximena Capristo, gran amiga de la modelo y actriz, respondió esa pregunta.

"Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile", recordó la ex Gran Hermano. "La cola era espectacular. Nosotras nos preguntamos: '¿quién te hizo la cola?'. Ahí Silvina aún no se había hecho nada", añadió.

Ximena Capristo remarcó que esa situación marcó a Silvina a fuego. "Estaba la idea de que si tenías tetas grandes, ibas a facturar más", sentenció la morocha.

Se conocieron los primeros datos ​de la autopsia de Silvina Luna

“El material que se detectó está en buena parte del cuerpo de Silvina Luna, a proposito de una migración que sufrió. La pericia final va a demorar varios meses pero los médicos que practican las autópsias, los legistas, mientras van haciendo la autopsia del cuerpo siempre van informando de lo que van observando. Y en este caso se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar”, se develó en America Noticias.

“Fijense si será complejo lo que le inyectaba Lotocki a las víctimas que no se sabe qué es el material. Y eso es lo que se está analizando y lo que se ha volcado en el informe a propósito del juicio oral y público”, completó Rolando Graña.

“Cuando se sepa qué es y haya precisiones de cuál era la sustancia y cómo se metabolizó, ojo, porque ahí puede darse cuenta que no era solo una sustancia autorizada por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Puede que sean otras cosas, que haya algún componente industrial. Más allá de que ese cemento de la prótesis no estaba indicado para usar en grandes cantidades, pero era caro. O sea que es otra cosa lo que hay”, analizó el conductor.

“Lotocki habla de metacril. Pero de haberle puesto ese metacril, es carísimo y no es lo que les cobró a quienes atendió. Ahí entran estos biopolímeros, que lograron ley en Colombia, que puede ir desde aceite de avión, hasta silicona líquida, o lo que sea”, completó Soledad Larghi.

En la causa contra el polémico médico, y además de a la familia de Silvina Luna Burlando representa a varias famosas que han tenido graves problemas de salud tras ser atendidas por el doctor, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

En medio de este contexto, el abogado anunció que este miércoles realizó un pedido de detención para Lotocki: “Hubo un gran cambio en su situación procesal. La presentación se hizo en el Tribunal Oral N.º 28, donde se dictó la presencia condenatoria a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. Si bien no está firme, entendemos que ha variado la información, que hoy hay muchos procesos investigando las actividades de Lotocki”.