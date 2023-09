Yeyo de Gregorio se comparó con Lali y saltaron a cuestionarlo

De Gregorio se acercó hasta el escritorio donde se ubican los jueces del certamen y enfrentó cara a cara a Polino. “¿Hace cuánto la conocés a Lali vos?”, le dijo el actor. “Yo la conozco desde el primer día que empezó la carrera, porque soy periodista hace 30 años ¿Vos dónde estabas hace 30 años?”, le contestó picante el jurado.

Stéfano le recordó su pasado como protagonista de una de las tiras más conocidas de Cris Morena: “Estaba trabajando con ella para entrar en ‘Rincón de luz’ en el 2002, Polino”. Por su parte, el periodista le respondió: “Estabas en la cola del casting, ella era la figura”.

“Ella también hizo el mismo casting que yo, con diez personas más, y quedó para hacer de Coco, y yo hacía de Mateo en ‘Rincón de luz’”, lo corrigió el actor. “Mirá dónde llegó ella y mirá dónde llegaste vos”, disparó durísimo Marcelo y volvió a su asiento por la respuesta del concursante. Por último, de Gregorio cerró: “Estoy con el conductor número uno”.

Yeyo De Gregorio reveló la historia no contada de su escena con un mono en 'Floricienta': "Se pudrió todo"

En programa Biri Biri, de República Z, sorprendió a sus compañeros de stream al contar una desconocida historia de sus días de rodaje junto a un mono en la tira diaria Floricienta, donde actuó cuando era un niño. "Nos llevábamos bárbaro con el mono. Como interactuaba con Tomás, el personaje que hacía en Floricienta, lo trajeron unos días antes para que el mono me conozca, para que esté en el camarín conmigo y el dueño. El dueño me hacía darle comida...", empezó relatando el actor.

"Primero me lo trajeron al camarín. Re copado el mono. Yo jugaba a la play y me lo ponían al lado. Me tocaba los botones. Me llevaba bárbaro con el mono, entraba al estudio con el mono en mi hombro. Éramos best friend (mejores amigos)", siguió la figura que tuvo un pico mediático cuando habló de su pelea con Nicolás Vázquez.

Pero la relación con el primate se tornó peligrosa luego de un episodio donde el actor terminó herido: "Llega el momento de la escena, arranca la escena, listo hacemos el ensayo, sale bárbaro, piden que pongan al mono. Dicen 'vamos a grabar, dale Stefano cuando quieras. Acción', y me muerde el dedo de una. No sabés, todo el dedo sangrándome, vienen y me arrancan al mono. Me quería morir, el mordiscón que me pegó".

Cuando le preguntaron que sucedió con el animal y si volvieron a intentar rodar la escena, el actor no dudó en responder: "No, lo sacaron al mono e hicieron un plano insert de él, pero no me lo volvieron a poner, porque si me volvía a morder se pudría todo".