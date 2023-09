Lionel Messi no viajó con el Inter Miami y no jugará ante Atlanta United por la MLS

sábado 16 de septiembre de 2023

La gran incógnita era la presencia o no de Lionel Messi con el Inter Miami en el partido de este sábado ante Atlanta United por la MLS. El crack argentino llegó con mucho desgaste, al punto que no jugó con la Selección argentina ante Bolivia, y las dudas estaban en el aire.

Incluso, Gerardo Martino había deslizado esta posibilidad. Finalmente, en las últimas horas se confirmó que Leo no viajó con sus compañeros y no jugará el encuentro. Aunque no tiene lesión confirmada, aprovechará para recuperarse bien del intenso desgaste del que viene.

La información fue confirmada por el periodista de ESPN Federico Bueno, que está en los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que Messi no está en la mejor forma física y que hizo un desgaste altísimo en las últimas semanas, desde el Inter Miami tomaron la decisión de darle descanso y no exponerlo a posibles lesiones. Al mismo tiempo, la seguidilla de encuentros que se le vienen a Leo tiene mucha exigencia.

Otro punto que llevó tranquilidad al cuerpo técnico del equipo de la Florida a la hora de analizar esta situación clave fue que, durante la fecha FIFA y sin la presencia del capitán argentino, el Inter Miami le ganó un gran partido ante Sporting Kansas City por 3-2. Está claro que la presencia de Leo influye muchísimo, pero la realidad de las Garzas es más tranquila en cuanto a sus objetivos.

Por el momento no se sabe cómo repercutirá tanto en la presencia del público en el estadio del Atlanta United como en sus compañeros, pero es un riesgo que están dispuestos a correr, antes que lamentar una hipotética lesión innecesaria.

El césped sintético, un factor que Lionel Messi evitará

Otro de los factores de los que se habló en la previa es sobre el estadio del Atlanta United. Es que ocurre que la cancha en la que juegan Atlanta United y el equipo de la NFL Atlanta Falcons, el Mercedes-Benz Stadium, es un coloso impresionante en el que entran más de 71 mil fanáticos y que tiene césped sintético.

Si bien el Tata Martino ya conoce al detalle el estadio porque salió campeón como DT de Atlanta United, será un desafío jugar sobre el FieldTurf CORE, un césped artificial en el que la pelota pica de otra manera en comparación con el natural.

La exigente agenda de Lionel Messi con Inter Miami: cuatro partidos en 10 días