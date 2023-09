La insólita frase de Almirón que enfureció a los hinchas de Boca tras la caída en Florencio Varela

sábado 16 de septiembre de 2023

Boca perdió 1-0 ante Defensa y Justicia y desató una ola de críticas y cuestionamientos feroces. Los fanáticos estallaron en las redes sociales por el mal funcionamiento del equipo y el principal apuntado es Jorge Almirón. Incluso algunos pidieron su salida. Pero como si fuera poco, el entrenador del Xeneize enfureció a los hinchas con sus declaraciones en conferencia de prensa.

nunca más recuperó el nivel en todo el partido. Si bien tuvo situaciones de gol, el andar fue muy pobre. El Xeneize tuvo un buen arranque de partido donde dominó los primeros 15 minutos con gran soltura y juego. Sin embargo, se fue quedando yen todo el partido. Si bien tuvo situaciones de gol, el andar fue muy pobre.

Ajeno a las críticas, Almirón se presentó en la conferencia de prensa y soltó frases que preocuparon a los fanáticos, que no coincidieron para nada. “Es difícil cuando te toca perder un partido como este. Me duele la derrota, tengo que hacer un análisis más frío. Hay muchas cosas para hablar con el equipo”, aseguró.

“Con muy poquito nos generaron dudas”

“En el primero tiempo fue claro el dominio nuestro, las situaciones de gol, pero tenemos que concretar. Ellos con muy poquito nos generaron dudas, estaba controladísimo el partido y cae el gol de ellos”, agregó.

Al mismo tiempo, intentó hacer un fuerte llamado de atención para revertir esta situación: “Entramos en el desorden al final y no nos puede pasar. Hablaré con los muchachos porque son cosas para trabajar. Esta derrota nos duele a todos. Hay detalles a mejorar si queremos pelear por cosas importantes”.

“No me puedo volver loco por un mal resultado”

“Yo no me puedo volver loco por un mal resultado, no puedo decir que el equipo no intenta, pero tenemos que ser concretos”, agregó.

Lo cierto que este mal funcionamiento no es nuevo y Boca supera, partido tras partido, estadísticas negativas que se crecen: ganó uno de los últimos nueve partidos, pasó por penales ante Almagro en Copa Argentina, perdió tres consecutivos en Copa de la Liga y solamente convirtió en un encuentro de los últimos seis.