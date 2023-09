L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara y dio detalles

sábado 16 de septiembre de 2023

L-Gante retomó su vida como artista componiendo música, grabando temas, haciendo notas y disfrutando de sus seres queridos tras haber recuperado la libertad, luego de casi 100 días preso en la DDI de Quilmes.

El artista recordó su vínculo con Wanda Nara, ya que él y la mediática se mostraron en varias oportunidades juntos y alimentaron los rumores de romance. Lejos de desmentir esta versión, el cantante de cumbia 420 confesó que tuvo una relación con la conductora de Telefe cuando ella estaba mal con su marido Mauro Icardi.

“Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica. Acto seguido, L-Gante confesó: “Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

También contó cuál fue la reacción de la conductora cuando se enteró que estaba detenido y aclaró si estuvieron en contacto este último tiempo ahora que ella regresó con Icardi. “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño”, sostuvo.

Por último, L-Gante contó cómo está el vínculo actualmente con Tamara Báez y aclaró si existe la posibilidad de una reconciliación: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia. Cuando sea posible volveremos”, concluyó dejando las puertas abiertas para retomar el amor con su ex en un futuro.

L-Gante presentó un adelanto de su nueva música

L-Gante estuvo invitado en Red Flag de Luzu TV. A una semana de haber recuperado su libertad luego de estar 100 días preso, el cantante presentó nuevo material, versiones de canciones populares clásicas y habló de su presente.

En una de sus primeras apariciones tras recuperar la libertad, L-Gante sorprendió con una versión de "Gasolina" en Cumbia 420.

Por un lado, el representante de la cumbia 420 habló de la versión rémix de “Yo soy tu maestro” que estrenó junto a Román el Original. El cantante explicó que buscó rescatar esta cumbia clásica y darle su propio estilo al saber que incluso en otros países sigue siendo un auténtico hit.

Además, presentó una de las canciones que escribió en la cárcel y que aún no se encuentra en plataformas digitales. Se trata de una suerte de versión de “Gasolina” al estilo de la cumbia 420.

Con la base del famoso reggaetón de Daddy Yankee, L-Gante sumó una nueva letra que acude a las temáticas tradicionales de su estilo musical, haciendo referencia al consumo de estupefacientes, el alcohol y la noche.