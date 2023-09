Virginia Gallardo sorprendió al confesar cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones íntimas

sábado 16 de septiembre de 2023

Es habitual que, a raíz de alguna información, en Socios del Espectáculo se generen debates de lo más divertidos que terminan sacando a la luz algunos secretos de sus conductores o panelistas. En esta oportunidad, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían presentado el caso de Fabiana Cantilo, quien confesó en una entrevista que hacía una década había dejado de tener relaciones sexuales. Y esto dio lugar a que Virginia Gallardo, Nancy Duré, Mariana Brey y Ximena Capristo, en reemplazo de Paula Varela por sus vacaciones, dieran su opinión al respecto.

Después de que Pallares chicaneara a Duré por asegurar que bancaba el hecho de que la cantante no quisiera intimar por no encontrar a nadie que le gustara, Lussich le preguntó cuánto había llegado a estar sin sexo. “He pasado meses, no me acuerdo cuántos, pero sí he pasado meses porque de verdad no había nadie que me atrajera para que me dieran ganas”, reveló la periodista.

Entonces tomó la palabra Capristo: “Yo no estoy de acuerdo. Me parece que te envejece no tener una relación sexual y no poder largar todo”. Pero Gallardo no estuvo de acuerdo con su compañera. “Yo estoy en contra. Para mí, si no tenés con quién emocionalmente hablando, la verdad es que yo he pasado mucho tiempo sin sexo...”, dijo la panelista. Y Lussich no dudó en preguntar directo al hueso: “¿Cuánto?”. “Dos años”, confesó Virginia dejando a todos con la boca abierta. “¡Es mucho!”, señaló Duré.

Finalmente, Brey contó su particular experiencia. “Tengo épocas. Hay épocas que soy activa. Y cuando soy activa, soy muy fogosa. Y, embarazada, ni te digo. Yo me doy cuenta de que estoy embarazada cuando no paro de pensar en eso”, remató Mariana. Y todas estuvieron de acuerdo en que las hormonas de la gestación generan esa situación.

Silvina Luna ocurrida ocurrida el pasado jueves 31 de agosto, Gallardo recordó que sufre dolores a diario a raíz de la intervención en los glúteos a la que se sometió con Gran Hermano, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi y para quien el fiscal ya pidió la prisión preventiva. Y reveló que recibió mensajes de personas que la acusaron se ser cómplice del cirujano, a quienes les respondió desde el ciclo de ElTrece. Cabe recordar que, tras la muerte deocurrida ocurrida el pasado jueves 31 de agosto, Gallardo recordó que sufre dolores a diario a raíz de la intervención en los glúteos a la que se sometió con Aníbal Lotocki , actualmente con una condena en suspenso a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por la causa que le iniciaron la exy para quien el fiscal ya pidió la prisión preventiva. Y reveló que recibió mensajes de personas que la acusaron se ser cómplice del cirujano, a quienes les respondió desde el ciclo de ElTrece.

“No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error. El error fue caer en las manos de este tipo”, comenzó expresando en su descargo. Y siguió para dejar en claro que no se trata de estigmatizar a la cirugía estética sino de condenar a quien la ejerce mal: “No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien”.

Luego, sin poder esconder su angustia, explicó: “¿Sabés la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia? Ya expliqué cien veces el caso. Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas. ¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas!”.

Y cerró diciendo: “Cuando yo fui a la Justicia, fue la misma Justicia la que me dijo: ‘Nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, decir dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”.