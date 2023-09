El tenso cruce entre Guillermo Moreno y Gabriel Mariotto durante una entrevista

“No me digas que estuve con este Gobierno porque nunca estuve”, aseguró Mariotto. Mientras que el ex precandidato a presidente en las últimas PASO retrucó: “Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó”. Los ánimos se caldearon enseguida y tuvo que intervenir el conductor del programa, Tomás Méndez, para evitar que se fueran a las manos.

“¿A quién acompaño? No te acompañé a vos y la locura que iniciaste. Yo no estoy con este Gobierno”, se defendió Mariotto. “Pero los vas a votar”, redobló la apuesta Moreno. “¿Y qué querés que haga? ¿Que vote a Milei como vas a hacer vos”, lo cruzó Mariotto.

“Yo no voy a votar a Milei y no me grités”, respondió Moreno. “Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar”, se enfureció Mariotto.

Vale recordar que poco tiempo atrás, el referente de Principios y Valores, registró otro tenso cruce también en el marco de una entrevista. “¡No me hagas gestos pibe, no tenés edad!”, le gritó el ex secretario de Comercio de la Nación, quien se molestó por el énfasis que el diálogo periodístico realizó en su pasado vinculado a ese cargo como funcionario del kirchnerismo.

Tensión al aire

En un diálogo periodístico que tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos —con varios pasajes de tensión—, los últimos diez estuvieron cargados por frases elevadas de tono por parte de Moreno hacia los periodistas Facundo Pastor y Ramón Indart, del programa Pastor 910 de Radio la Red.

Una vez pasada la parte general del diálogo —a las 17:07— Facundo Pastor anunció: “Guillermo, tengo que cerrar”. “Qué lástima que se perdieron la oportunidad de ver lo que piensa un gobierno peronista”, contestó Moreno. “Eso quedó claro”, respondió Pastor. “¿Qué va a quedar claro si no sabés cómo industrializamos el país?”, insistió el invitado. “No se enoje, quedó claro”, insistió el conductor. “No me enojé, si estoy sentado. ¿Vos alguna vez te enojaste estando sentado?”, planteó el invitado. “Una vez y me comí una piña”, recordó Pastor.

El conductor, entonces, planteó una pregunta a modo de humorada para distender el diálogo y le preguntó a Moreno: “Tiene que definir cuál de los dos, entre Indart y yo, ¿cuál es el más gorila?”. “El único gorila podrías ser vos por edad, él está en formación”, respondió el precandidato a Presidente en relación a Indart.

El invitado, a su vez, retomó el reclamo por el enfoque del diálogo periodístico. “Es un problema que tienen que revisar y con humildad se los digo, porque estar todo el tiempo hablando de lo que pasó y perderte la oportunidad de perderte lo que va a pasar es un problema”, fundamentó Moreno. “Quizá nos interesa tu pasado y no tu futuro”, replicó Indart. “Entonces no te interesa el futuro de un gobierno peronista. Vengo acá como candidato a presidente, hay que estudiar. Al público quizá le interesa lo que va a hacer un presidente peronista porque el pasado ya lo vivió y estuvieron felices con nosotros”, comentó el ex funcionario.

Luego, tras su reclamo, Moreno planteó sus propuestas de cara a futuro en el marco de un tenso momento de la charla. Tras tocar temas como la lucha contra las drogas y cómo piensa trabajar en torno a los subsidios, se dio parte del debate que ilustra esta nota en video.

“Bueno, había que terminar a las 17:03 y pude meter tres (propuestas), porque tuve que discutir y me tuve que aguantar que este (Indart) me diga: ‘Eh, por tipos como vos, no votamos al peronismo’. Mirá qué sensible, el sensible de Palermo. El sensible de Palermo”, señaló Moreno. Luego el invitado acusó un gesto por parte del periodista y le dijo: “¡No me hagas gestos pibe que no tenés edad”. Luego, el tenso cruce continuó de la siguiente manera: