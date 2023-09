Las definiciones de Milei en la entrevista con Tucker Carlson

sábado 16 de septiembre de 2023

La entrevista de Javier Milei con el periodista estadounidense -afiliado al Partido Republicano- Tucker Carlson se convirtió en tendencia a nivel global: logró en menos de 16 horas más de 300 millones de visualizaciones. Además de referirse a cuestiones coyunturales de la economía argentina y a su plataforma de campaña para las elecciones 2023, el referente de La Libertad Avanza emitió comentarios con perspectiva mundial, como su posición acerca del ambientalismo y la legalización del aborto.

Ep. 24 Argentina’s next president could be Javier Milei. Who is he? We traveled to Buenos Aires to speak with him and find out. pic.twitter.com/4WwTZYoWHs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

Papa Francisco: "El Papa juega políticamente. Es un Papa que tiene fuerte injerencia política y ha mostrado además una gran afinidad por dictadores como Castro o Maduro. Está del lado de dictaduras sangrientas".

Aborto: "Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación [...] Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas", subrayó el libertario".

Comercio internacional: "No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente".

Medio ambiente: "Es parte de la agenda socialista. [...] El postmarxismo trasladó la lucha de clases a otros aspectos de la vida luego de su fracaso económico. La lucha entre negros y blancos. El lobby LGBT y el feminismo radical, y hay que recordar que el feminismo como causa original es liberal. Como parte de esa agenda también está la del hombre contra la naturaleza: qué el hombre es el que daña la naturaleza cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas. Es un comportamiento cíclico independientemente de la conducta del hombre y si los precios fueran libres esos problemas se arreglarían”.

Donald Trump: "Es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y los estatistas".

Ministerio de la Mujer: "Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. [...] Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres?".

La reacción de Elon Musk a la entrevista de Tucker Carlson a Javier Milei

El multimillonario Elon Musk elogió la entrevista del periodista Tucker Carlson a Javier Milei. "Interesante", opinó el dueño de Space X, acerca de la nota en la que el libertario, entre otras cosas, criticó a la figura del papa Francisco.

Días atrás, Musk había elogiado a Milei en su red social X, pero luego borró su comentario. En el mismo, decía que el libertario era "el enemigo del Washington Post" y el probable "próximo presidente de la Argentina".

"Sería un gran cambio", expresó en otra oportunidad ante una eventual presidencia del economista. Por otro lado, Musk habló sobre las causas de la inflación en la Argentina y apuntó contra el Gobierno por el "gasto excesivo". "El excesivo gasto gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", señaló ante un comentario de Carlson que indicaba: "La hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global". /Ámbito Financiero