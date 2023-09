Pampita le cumplió el sueño a una fan

sábado 16 de septiembre de 2023

El Bailando 2023 (América) comenzó el pasado 4 de septiembre y, durante estas primeras semanas al aire, fue dejando algunas perlitas, como cortes de luz, tortazos en vivo y fallas en el sonido.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video de un notable gesto que tuvo Carolina “Pampita” Ardohain, una de las jurados de la competencia de baile, con una fan que estaba presente en el estudio.

En el video que subió la usuaria de TikTok @faa.nazarr se puede ver a una chica con un cartel que rezaba: “Pampita, mi sueño es conocerte”. La modelo vio el pedido de su fan y le hizo señas diciéndole que cuando el programa fuese a la pausa, se iba a acercar a saludarla.

Pampita hizo pasar a la fanática hasta la silla donde ella estaba sentada y se fundieron en un abrazo. La amiga de la joven filmó el momento y se pudo ver cómo la esposa de Roberto García Moritán le secó las lágrimas a su admiradora, quien no pudo contener la emoción al conocer a su ídola.

“Entonces cumplí mi sueño y fui extremadamente feliz”, escribió la fan de Pampita.

El clip se viralizó en Twitter y los usuarios destacaron la gran actitud de la top model por haberle cumplido el sueño a la chica. “Única Pampita”, “Un amor esa mujer” y “Pampita top 3 mejores personas del país” fueron algunos de los comentarios de los tuiteros.

Pampita mostró una prueba de las maldades que le hacían las modelos en la pasarela

Pampita Ardohain no la pasó nada bien en sus primeros desfiles. Varias de las modelos que ya estaban consolidadas no soportaban su belleza ni la popularidad que había ganado en tan poco tiempo y le declararon la guerra en las pasarelas. La empujaban y la tapaban para que no se robara la atención de los flashes ni posara al lado de los diseñadores o peluqueros más conocidos, como Roberto Giordano.

En las últimas semanas, la top publicó un video que confirma las maldades que le hacían. La grabación corresponde al Buenos Aires Moda 2002, donde fue “chocada” por otra joven que al parecer la envidiaba.

En 2016, Carolina reconoció que una de sus peores colegas fue Nicole Neumann. “La verdad que tuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Hicimos una vez y no quisiste nunca más. Un día me fui maquillada y peinada. Como yo estaba empezando dijiste ‘con esta la tapa no la hago’. Tengo muy malos recuerdos de vos”, le dijo en la cara durante una de las galas del Bailando 2016. /TN