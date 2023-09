Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Singapur con su Ferrari

Carlos Sainz se impuso con su Ferrari este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y cortó la racha de victorias de Max Verstappen y Red Bull en la presente temporada. El español partió adelante luego de conseguir la pole positions y en el podio lo escoltaron los ingleses Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes).

La competencia nocturna en el circuito callejero de Marina Bay no ofreció alternativas hasta la vuelta 20 cuando el estadounidense Logan Sargeant golpeó su Williams contra el muro en una curva. Esto obligó al ingreso del auto de seguridad. Ahí varios -entre ellos Sainz- aprovecharon para hacer su primera detención y colocaron gomas duras debido a lo abrasivo que es el asfalto del trazado urbano.

Con las distintas paradas, Verstappen se colocó segundo, pero no habían ingresado a los boxes a esa altura de la carrera. El caucho de sus neumáticos estuvieron más gastados que el resto de sus competidores que sí había efectuado una detención y el neerlandés fue perdiendo posiciones. Cabe recordar que el bicampeón mundial y sólido líder del campeonato partió undécimo luego de quedar eliminado por primera vez en la temporada de la Q3, instancia a la que tampoco llegó su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, por un despiste mientras buscaba su mejor crono en el epílogo de la Q2.

Promediando la carrera Sainz se mantuvo adelante sin problemas y la lucha por la punta entró en una meseta. Mientras que Verstappen, que aún no había efectuado su parada en los boxes, disparó por radio “es como conducir sobre hielo”. Tanto él como Checo Pérez aún estuvieron con las mismas gomas con las que arrancaron en una estrategia diferente de Red Bull respecto del resto de las escuderías.

Fue en el giro 41º que Verstappen entró en los boxes y le colocaron gomas medias. Volvió a pista en el puesto 15º. Cabe recordar que desde este fecha la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció que iba a efectuar un control más estricto contra los alerones flexibles (algo prohibido por el reglamento técnico)y quizá esto es algo que perjudicó a la escuadra austriaca, que llegó a Singapur en medio del escándalo de las polémica declaraciones del Dr. Helmut Marko sobre Checo Pérez.

En la vuelta 44 se produjo los comisarios deportivos aplicaron el auto de seguridad virtual para retirar el Alpine de Esteban Ocón que se detuvo por fallas mecánicas en la primera curva. Al pasar por la recta principal, se escuchó mal el sonido del motor Renault. Esta neutralización ayudó a los pilotos de Red Bull que tenían el caucho más fresco. A su vez, Mercedes aprovechó para cambiarles los neumáticos a sus dos pilotos, Russell y Lewis Hamilton.

En tanto que Verstappen pido adelantar en el clasificador y se ubicó en los puntos ya que octavo. Mientras que tras su parada, Russell perdió el último escalón del podio, aunque con mejores gomas fue superando rivales hasta quedar detrás de Charles Leclerc, que era el tercero con la otra Ferrari. A falta de ocho vueltas el inglés dio cuenta del monegasco.

El plan de Mercedes fue el acertado y esa segunda parada les permitió a sus corredores poder tener neumáticos más frescos en el final. Leclerc (con casi 40 vueltas en el uso de sus gomas) quedó a merced de Hamilton que también lo dejó atrás.

En el final se vivió una definición dramática ya que los dos pilotos de Mercedes tuvieron mejor ritmo que Norris y Sainz. Los cuatro primeros fueron pegados en los últimos cuatro giros y tres marcas distintas. Russell quiso superar a Norris, pero no pudo conseguirlo y en la última vuelta se despistó y terminó contra las defensas.

