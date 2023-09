Paula Chaves habló de su enfrentamiento con Zaira Nara: “Yo no tengo doble cara”

domingo 17 de septiembre de 2023

Paula Chaves y Zaira Nara se hicieron amigas trabajando como modelos y siempre se mostraron muy íntimas. Probablemente nunca se sepan los detalles de lo que pasó entre ellas, sin embargo el tema flota en el aire.

Basta que surja la referencia para que cualquiera de las dos se incomode, el rostro se les ponga tenso, y la autorepresión por abundar en detalles las obligue a manotear un abanico de excusas políticamente correctas. Al menos hasta ahora, que la esposa de Pedro Alfonso en Podemos Hablar (telefe) recordó lo que estaría pasando entre las conductoras cuando debió pasar al centro.

Sin demasiadas ganas de recordar, pero al mismo tiempo con la necesidad de no quedarse callada y aclarar que lo de ellas no fue una pelea, la modelo comenzó: “Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien. Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años”.

Hasta ahí nada que no se haya visto o leído antes, sin embargo la habilidad de Andy para ir una y otra vez sobre lo no dicho, llevó a que Paula comenzara a soltarse y diera mayores detalles sobre el enfrentamiento con la hermana de Wanda: “Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado; nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida”.

Sin futurología

La respuesta con gusto a poco llevó a una nueva repregunta, y esta vez sí, Chaves entregó un interlineado mucho más cercano a lo que, seguramente, realmente siente: “No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau”.

¿Si habrá posibilidad o no de acercamiento? “No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas”, agregó Chaves.

Con el aire enrarecido, nuevamente, como sucedió varias veces a lo largo de la emisión, Damián Betular cambió el clima, y salió al rescate de su amiga y compañera con una anécdota que no hizo más reafirmar el carácter y las convicciones de la modelo y conductora: “Yo soy medio colgado para contestar los mensajes, y a mí ella me bloqueó un par de veces. Igual me dí cuenta cuando me lo dijo. Pau es muy pasional en eso, y para mí es una virtud tener esa claridad para las cosas”.