Día del Estudiante: ¿será feriado el 21 de septiembre?

domingo 17 de septiembre de 2023

El mes de septiembre carece por completo de feriados nacionales o asuetos, de igual manera habrá algunas fechas conmemorativas que serán días de descanso para algunos sectores de la sociedad.

Como cada año, si el pronóstico acompaña y no llueve, las plazas y parques de todo el país estarán colmadas de estudiantes secundarios que buscan pasar la jornada al aire libre con sus compañeros. Es que si bien el 21 de septiembre no es un feriado nacional, en las escuelas secundarias hay asueto y los alumnos no tienen clases.

En Argentina, cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera, fecha que coincide con los festejos por el Día del Estudiante.

¿Por qué se celebra el día del estudiante?

La celebración del Día del Estudiante no tiene nada que ver con el cambio de estación, sino que conmemora el día que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

El prócer falleció a sus 77 años en la ciudad de Asunción, en Paraguay, el 11 de septiembre de 1888, y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta, 10 días después.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios aprovechan el día libre para festejar con sus amigos y compañeros en parques y plazas, donde realizan picnics, mateadas, guitarreadas y hasta juegan a la pelota.

¿Hay feriados en septiembre de 2023?

No los hay, pero hay fechas conmemorativas que otorga días de descanso a aquellas personas alcanzadas.

El Día del Empleado de Comercio - se conmemora todos los 26 de septiembre, pero este año se trasladó al lunes 25.

Celebración del Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío - el martes 26 y miércoles 27 de septiembre serán días libres en los que se celebrarán.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo feriado y fin de semana largo que tendremos los argentinos será el fin de semana del 12 de octubre, día en el que se celebra el Respeto a la Diversidad Cultural (ex Día de la Raza), referido a la Conquista de América en 1492. Este día es un feriado trasladable y se moverá al lunes 16 de octubre, mientras que se decretará un feriado puente para el viernes 13 de octubre, conformando así un finde XXL.

A todo esto, sólo restan cinco feriados en todo el año y cada vez menos para que concluya el 2023. De igual manera, te detallamos los próximos feriados que nos quedan por transitar.