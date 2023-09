lunes 18 de septiembre de 2023

L-Gante fue liberado en los últimos días después de haber estado más de 100 días detenido en la DDI de Quilmes y se conocieron novedades en relación al momento económico del músico.

Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa la exorbitante cifra de dinero que habría perdido el músico al estar en la cárcel imposibilitado de poder trabajar.

“Alguien me contaba hoy la cifra millonaria que perdió Elián Valenzuela con su detención y la verdad es millonario el número, ahora te voy a dar el detalle pero cuando me lo comentaron me impacto sobremanera”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”.

En ese sentido, el presentador profundizó su información: “Esta cifra de dinero que habría perdido el músico responde a conciertos cancelados, acuerdos publicitarios que no se pudieron hacer, shows privados y eventos en general que L-Gante tendría que haber asistido, el inconveniente fue que en algunos casos ese dinero se pagó previamente y obviamente tuvieron que devolverlo”.

“La cifra que me dieron fue de un millón y medio de dólares, esto equivale económicamente a los tres meses que Elián no pudo trabajar, es impresionante el dinero que se maneja, no sé cuántos artistas facturan así”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

La millonaria cifra de dinero que perdió L-Gante con su detención

“Obviamente que en todo el mundo ese dinero es mucho pero más en Argentina donde cada dólar cuenta, además me decían que fue todo un desgaste económico preparar la defensa de los tres abogados que estuvieron llevando el caso de Elián adelante, ahí se fue un dinero importante también”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Más allá de esto lo que me decían también es que Elián está confiado en la Justicia, no imagina hoy que una apelación por parte de los abogados del denunciante vaya a hacerlo retornar a la cárcel, veremos qué sucede en los próximos días”.