Se publicaron los primeros audios del VAR en el fútbol argentino

lunes 18 de septiembre de 2023

La Dirección Nacional de Arbitraje publicó los primeros audios del VAR una vez concluida la fecha 4 de la Copa Liga Profesional 2023 con tres partidos como protagonistas: San Lorenzo vs. Racing, Independiente vs. Huracán y Colón vs. Rosario Central. una promesa que se cumplió después de un año..

La idea general es copiar el sistema que ya se emplea en la Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana: hacer entre dos y cuatro partidos por jornada con el objetivo de avanzar en la transparencia del sistema de asistencia por video en el fútbol argentino. Eso sí, todavía no indicaron si los partidos son al azar o se seleccionan en base a lo que suceda en cada fin de semana.

Los primeros audios de VAR

Fuente: TyC Sports