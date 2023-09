El riesgo de depresión y ansiedad aumenta en personas que consumen tabaco y marihuana

lunes 18 de septiembre de 2023

Consumir tabaco y marihuana simultáneamente está vinculado a riesgos más altos de tener depresión y ansiedad, sugiere un nuevo estudio. Entre los casi 54.000 adultos estadounidenses estudiados, los investigadores encontraron que aquellos que consumían ambas sustancias tenían casi el doble de probabilidad de experimentar ansiedad o depresión en comparación con los no consumidores.

“Fumar hierba y tabaco no ayuda a lidiar con la ansiedad y la depresión, y puede exacerbar los problemas de salud mental a largo plazo”, dijo la investigadora principal, Nhung Nguyen, profesora asistente de medicina en la Universidad de California, San Francisco. Se necesita más investigación sobre el uso de tabaco y cannabis para entender los esfuerzos efectivos de prevención y tratamiento de este “problema de salud pública emergente”, añadió Nguyen.

#DepresiónYDrogas1SoloAbismo En el 2021 se encontró que las sustancias más consumidas por adolescentes fueron el alcohol, cigarros, opioides y marihuana. Pero, ¿qué relación puede tener las drogas con la depresión en los jóvenes? Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/SUy0frwvlb — Alex (@alexsilvatataje) November 19, 2022

El consumo conjunto de marihuana y tabaco está aumentando a nivel nacional en EEUU a medida que más estados legalizan el cannabis, señalaron los investigadores, sugiriendo que esto podría preparar el escenario para problemas de salud mental. "Coordinar el cese del tabaco y el cannabis con el tratamiento de salud mental puede ser beneficioso para las personas con consumo conjunto de tabaco y cannabis", dijo Nguyen. "Además, debería implementarse la detección del uso de tabaco y cannabis en los entornos de tratamiento de salud mental."

No está claro por qué la combinación de las dos sustancias podría causar depresión y ansiedad. “La interacción entre el tabaco y el cannabis en la salud en general y en la salud mental en particular no se comprende completamente”, dijo Nguyen.

Fuente: Infobae