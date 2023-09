La inesperada promesa de Abel Pintos que sorprendió a una participante de Got Talent

lunes 18 de septiembre de 2023

Cada noche, Got Talent Argentina es testigo de actuaciones que dejan sin palabras tanto al jurado como al público presente, quienes se muestran a la expectativa de ser sorprendidos por cada uno de los participantes que se presentan sobre el escenario.

Sandra Silveyra de Ávila subió a las tarimas y se autodenominó La máquina de la cumbia, lo que logró los primeros comentarios a favor de su presencia escénica. La joven santafesina explicó que trabaja en el campo desde pequeña, en el tambo, y los fines de semana realiza presentaciones y shows. Así, sin más, comenzó una interpretación en ese ritmo tropical de uno de los temas más clásicos de la música española, Marinero de luces, compuesto por José Luis Perales para un álbum de Isabel Pantoja.

Tras su enérgica actuación, en la que cantó y animó al público con gran carisma, recibió una ovación por parte de todos los presentes. Emir Abdul Gani, uno de los jueces que no dudó en ponerse de pie y comenzar a bailar en medio de la actuación, no perdió el tiempo y comenzó a elogiarla: “Dejame decirte que me gusta mucho el personaje que tenés, y que podés ordeñar vacas, ser cantante, bailarina, lo que vos tengas ganas de ser, porque a mí me encantó lo que hiciste, de principio a fin, desde que entraste acá y te presentaste. Quizás es que nunca lo había escuchado reversionado en cumbia, pero a mí me gustó mucho”.

La Joaqui, en tanto, aseguró: “A mí me parecés espectacular directamente. Sinceramente me encanta lo que hacés. No importa qué tan dolorosa sea la canción, si la escuchás con cumbia transitás esa depresión de una manera muy alegre y eufórica. Hasta me dio sed de vino tu presentación”, reconoció.

Abel Pintos, visiblemente impresionado por la actuación de Sandra, le hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de la noche: “¿Vos grabaste un disco?”. Ante la respuesta negativa de la participante, él no dudó y le hizo una promesa inesperada: “Porque yo te voy a grabar un disco”. Las lágrimas de la cantante no tardaron en llegar y la emoción colmó el recinto con una mezcla de gritos y aplausos. “Te amo, Máquina”, disparó el jurado, lo que llevó a la intérprete a otro momento de llanto y euforia.

El programa Got Talent Argentina se convirtió en una ventana para que diversos talentos emergentes muestren sus habilidades y destrezas

Posteriormente, Florencia Peña le preguntó si se quería dedicar a la música, a lo que ella contestó: “Yo le quiero regalar la música a la gente, que llegue a la gente”, a lo que la evaluadora destacó: “Yo creo que tenés un talento gigante, tenés una voz maravillosa. Vos te tenés que dedicar a esto, viniste con un talento enorme y tenés que ir por ese sueño, no esperes más”. Sin dudarlo, todos los jurados coincidieron en votar en forma positiva por la intérprete, lo que permite que continúe en las próximas instancias del ciclo.