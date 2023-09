La Joaqui en Instagram: indirecta a Coscu y adelanto de su nuevo disco

lunes 18 de septiembre de 2023

La Joaqui está saliendo de un impasse en su carrera. Luego de haber estado varios meses en silencio y sin subirse a escenarios porque, según ella misma contó en sus redes, estaba atravesando un estrés traumático, ahora confirmó una gran noticia para sus fans.

La cantante de RKT se presentó el pasado fin de semana en Córdoba en el festival GRL PWR y este significó su regreso a los escenarios. Además, este lunes anunció mediante un vivo de Instagram que el mes que viene lanzará un nuevo álbum de estudio.

Para confundir a sus fans, comenzó diciendo en el vivo: “Los que me conocen ya saben que ni a palos me meto en embrollos”, anticipando que haría referencia a una polémica con Coscu y luego cambió el tono serio para expresar su felicidad.

“Les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama Mal aprendida”, fueron sus palabras y a continuación mostró unos segundos a modo de adelanto de una de las canciones.

En este breve anticipo se pudo escuchar una letra sugerente que reza: “Decime que te gusta, a mí nada me asusta. (...) Yo me pongo en pose, son más de las siete. Todos quieren sexo, todo quieren droga”.

En cuanto al estilo de la canción, se pudo oír que La Joaqui continuará en el género urbano y también sumará aspectos de la música electrónica. “A mí me encantan los fierros y como dijo Diego Simone: ‘Cuando hay curva hay que acelerar y ¿cuánto tenés que pelear tus sueños? Hasta el final. Cuando las cosas están complicadas, acelerá. Acá lo importante es hacer lo que a uno le gusta”, fueron las palabras de la cantante para finalizar el vivo de Instagram.

La Joaqui habló de su salud mental

La cantante de RKT La Joaquí quien forma parte del jurado de Got Talent Argentina (Telefe) contó durante una entrevistas con Verónica Lozano en su programa Cortá por Lozano (Telefe) , se quebró al hablar de su salud mental razón que la mantiene alejada de los escenarios. “Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, explicó la cantante.

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación). Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, siguió Joaquinha Lerena De La Riva, el nombre real de la artista.

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, agregó la cantante, entre lágrimas, haciendo referencia a una estafa que sufrió de parte de su exequipo de trabajo, motivo por el cual todavía no pudo retomar su actividad como cantante. “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo”, remarcó La Joaqui.

Y por último detalló: “Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’ A mí me duele”. /TN