El descargo de Brian Fernández tras ser despedido del Morelia

lunes 18 de septiembre de 2023

Brian Fernández, quien días atrás fue despedido del Morelia de México, rompió el silencio. Con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, el delantero dio explicaciones de lo sucedido y reveló el motivo por el cual se terminó tan rápido (menos de un mes) su ciclo en el elenco azteca.

Para comenzar, con una foto suya gritando el gol que convirtió en los dos partidos que jugó, escribió: "La pregunta de todos... ¿Recaíste? ¿De nuevo lo mismo? ¡La oportunidad que querías! Que manera de cagarte. Comentarios que la hacen aún más difícil de lo que es. Miren, les cuento un poquito hace menos de un mes yo me encontraba en una clínica en Buenos Aires haciendo un tratamiento internado ya con tres meses adentro, cuando del cielo sentí que me llegó la propuesta de mi vida: llegar al club Morelia de México".

"Sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente y me dijeron no. El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme. Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar adentro de una cancha y gritar un gol me ganaron y dije: 'Yo puedo'", añadió.

Sobre el rol de su familia, Fernández expresó: "Mi familia acompañando con miedo, pero siempre conmigo. Llegamos a México sin nada. Yo saliendo de una clínica, tratando de acomodarme para seguir mi tratamiento, poniendo los entrenamientos por delante y ubicándome, en busca de casa, escuela y deporte para mi nene. Nada podía salir mal el sol para mi estaba saliendo, pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brianfernandez_38 (@brianfernandez_38)

"Cometi una falta, eso me llevó al otro día sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado… Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre, pero al llegar de ese entrenamiento en mi siesta mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho", agregó el ex Morelia.

A la hora de recordar el momento en el cual lo dejaron sin club, ,manifestó: "Ustdes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club, entre otras cosas … sólo esto puedo contarles y decirles que voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me toco lucharla. ¿Ustedes no lo intentarían? ¿Es triste? Si, vengo llorando mucho, pero para mí ese gol que metí en esos pocos minutos que me tocó me dio más fuerzas para continuar. Y me revive, lo estuve pidiendo por mucho tiempo en oración"

"El fútbol es mi vida y lo mejor que hago y lo demuestro cada vez que estoy dentro de una cancha. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol más que nada a mi familia que lo lloro y sabe lo que significa para mi", sentenció Brian Fernández a través de las redes sociales. /MDZOL