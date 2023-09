Las dos áreas clave de gobierno que Milei le daría a Barrionuevo como parte de su acuerdo

martes 19 de septiembre de 2023

Luis Barrionuevo designará al secretario de Trabajo y al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud si Javier Milei es elegido presidente. Ambos nombramientos son parte del acuerdo al que llegaron ambos, según transmitió el sindicalista a sus allegados, e incluye por parte del líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA) la fiscalización electoral para la Libertad Avanza y la creación de la Mesa Sindical Milei Presidente.

El entendimiento político está tan avanzado que abogados que trabajan para los Gastronómicos ya estarían aportando ideas al equipo laboral del candidato libertario, piloteado por Miguel Angel Ponte, un ex directivo de Techint que fue secretario de Empleo del gobierno de Cambiemos.

Si Milei gana las elecciones, Trabajo será una secretaría dentro de un nuevo Ministerio de Capital Humano y se mantendrá la Superintendencia de Servicios de Salud, un puesto clave que siempre es codiciado por el sindicalismo porque administra los fondos de las obras sociales. Es el organismo que reemplazó a la ANSSAL, que Barrionuevo condujo cuando Carlos Menem fue presidente.

Barrionuevo se reunió el lunes pasado con Milei, aunque fue el encuentro en el que sellaron un acuerdo luego de charlas que comenzaron hace un mes, según fuentes confiables. Uno de los nexos que facilitaron el acercamiento fue Fátima Florez, la humorista que está de novia con el libertario y que conoce al sindicalista porque suelen contratarla para shows en el hotel Sasso, en Mar del Plata, que pertenece al Sindicato de Gastronómicos. La actriz incluso es amiga de Sandra Barrionuevo, hija del dirigente gremial y actual secretaria de Acción Social de la organización que conduce su padre.

Luego del contacto de hace una semana, realizado en un restaurante del barrio de Palermo, desde el entorno de Barrionuevo dejaron trascender que los dos coincidieron en que “no hay trabajadores sin empresas” y en que “debemos escuchar y adaptarnos a los nuevos tiempos laborales”.

Como anticipó Infobae, Barrionuevo organizó para este martes una cena de recaudación de fondos para el candidato libertario que se realizará en Parque Norte (que administra el Sindicato de Comercio, de Armando Cavalieri), a la cual está reclutando invitados del empresariado y del gremialismo.

Barrionuevo les confió a sus colegas gremiales que, en la reunión del lunes pasado, Milei estaba principalmente interesado en que le contara detalles de su experiencia al lado de Carlos Menem: es que se trató del primer dirigente sindical en haber apostado al proyecto menemista en 1989 y así se convirtió en el confeso “recontraalcahuete” del presidente de la Nación que llegó desde la provincia de La Rioja prometiendo el “salariazo” y la “revolución productiva”, aunque cuando asumió se acercó al liberalismo y designó en el Ministerio de Economía a directivos de Bunge y Born.

Sin embargo, el líder sindical trató de cambiar el eje del encuentro: “Mejor hablemos de lo que vamos a hacer de acá para adelante”, le propuso al libertario, como introducción de su idea de promover la creación de una Mesa Sindical Milei Presidente, como hizo con Menem a fines de los ochenta, para agrupar a los dirigentes afines en todo el país y coordinar la estrategia política.

Sorpresa entre dirigentes

El acuerdo Milei-Barrionuevo sorprendió a la decena de sindicalistas alineados con el líder gastronómico, que se enteraron de las charlas cuando la noticia se publicó en los medios. “Vamos a colaborar con Luis. Es nuestro jefe y quien nos conduce”, dijo a Infobae un dirigente barrionuevista, aunque no confirmó si concurrirá a la cena de Parque Norte. “Si puedo evitar ir, lo evito”, admitió.

La mayoría de referentes del barrionuevismo no está convencida de jugarse anticipadamente por el candidato libertario y explicitar que no apuesta por Unión por la Patria. “Luis no lo quiere, pero Sergio (Massa) nos ayudó mucho desde la gestión en el Ministerio de Economía”, destacó uno de ellos.

Por eso varios sindicatos barrionuevistas ratificaron que se sumarán este martes a la movilización convocada por la CGT ante el Congreso para apoyar la reforma del Impuesto a las Ganancias impulsada por Massa para generar un alivio a los trabajadores que cobran menos de $700 mil.

Uno de los barrionuevistas que mantendrá su apoyo a la candidatura de Massa es Carlos Acuña, cotitular de la CGT y titular del gremio de estaciones de servicio, que milita en el Frente Renovador, al igual que su esposa, Blanca Cantero, intendenta del partido bonaerense de Presidente Perón, que buscará su reelección en las elecciones tras haber ganado las PASO con el 41,7% de los votos.

Antes de abrazarse a Milei, Barrionuevo había abandonado su tradicional antikirchnerismo para convertirse en el principal aliado sindical del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de La Cámpora, en la fugaz candidatura presidencial de Unión por la Patria que terminó bajando por pedido de Cristina Kirchner tras el acuerdo interno para que ascendiera Massa.

Pero tras las PASO, en una entrevista con el diario El Ancasti, Barrionuevo sorprendió al vaticinar un triunfo electoral de Milei (“gana en primera vuelta y sin chicote”, dijo) e incluso comparó al líder libertario con aquel Carlos Menem que venció a Antonio Cafiero en la interna del PJ.

“Había mucha bronca y está visto que la gente no quería saber más nada con ninguno de los candidatos. Entonces emergió Milei con su discurso de la casta que golpeó en la sociedad”, explicó.

Barrionuevo incluso anticipó que si Milei llega a la Presidencia tendrá apoyo político en el Congreso: “Las leyes tienen que salir, hay que acompañar porque vivimos en democracia. Así se acompañó a Mauricio Macri y a los distintos gobiernos. Si gana, va a tener minoría en ambas cámaras y va a tener que dialogar con todo el mundo. Se verá los cambios que él quiere y cuales los podemos adaptar porque ahí entramos también nosotros, el sindicalismo con la reforma laboral”.

En las últimas horas, sin embargo, Barrionuevo tuvo una mala noticia. En una entrevista con Jonatan Viale, en LN+, el jueves pasado, a Milei le preguntaron: “Cuando (los sindicalistas) te vayan a pedir el cheque de las obras sociales, como le van a pedir a todos los presidentes, ¿qué les vas a decir?”. Su respuesta fue: “No, se tendrán que hacer cargo”. “¿Les cortás el chorro?”, le repreguntaron. “Se les corta el chorro a todos”, sostuvo.

“¿A estos dinosaurios también?”, le dijeron. “A todos se les corta el chorro”, insistió. Antes, se había negado a calificar de “casta” al dirigente gastronómico y a sus colegas, pero la postura sobre las obras sociales prendió una luz de alerta en la “patria sindical”: el video de esa entrevista periodística circula en todos los teléfonos de los máximos dirigentes.

El poder sindical

El manejo de las obras sociales es un tema que siempre le interesó al titular de Gastronómicos: cuando Menem asumió la Presidencia, logró ser designado interventor del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) y luego de la Administración Nacional de Seguros de Salud (ANSSAL), organismos que se encargaban de administrar la plata de las obras sociales. Y, como es tradicional, conducirlos era clave para el sindicalismo porque desde allí se podía manejar discrecionalmente el dinero del sistema gremial de salud y lograr el disciplinamiento político a cambio del rápido reintegro de los fondos.

Por algo antes de que Menem se sentara en el sillón de Rivadavia, Barrionuevo les confió a funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín: “Cuando asumamos, los dirigentes sindicales van a tener que venir de rodillas a pedirme algún subsidio para las obras sociales”. Algunos dicen que no fue una broma.

Barrionuevo está seguro de que controlará los fondos de las obras sociales en un gobierno de La Libertad Avanza, pese a que Milei habló de “cortarles el chorro” en ese rubro: es que el libertario ya cambió de postura en temas sensibles para el sindicalismo luego de las primeras declaraciones del líder de Gastronómicos en su apoyo y de la reunión con el titular de UOCRA, Gerardo Martínez.

Por un lado, tras las señales sindicales, el candidato libertario dio un guiño explícito en favor de la perpetuidad de los dirigentes actuales: no quiso condenar la reelección indefinida de los gremialistas y consideró que “ese es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores”. “No tengo que estar rompiendo yo una institución”, señaló en declaraciones a LN+.

Esa postura representa lo opuesto a lo que figura en la plataforma electoral de La Libertad Avanza en 2021, que en el capítulo “Reforma sindical” plantea lo siguiente: “Una nueva ley democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes, reduciendo la reelección a un máximo de dos mandatos continuos o tres alternados”.

Por otro lado, el propio Martínez reveló a Infobae que Milei “no quiere hacer reforma laboral, no es el capítulo que más le interesa”, sino que “el capítulo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”. Otro viraje drástico: una reforma laboral a fondo también está incluida en la plataforma electoral de los libertarios desde hace dos años.

Pese a que circulan versiones de reuniones de Milei con otros sindicalistas, cerca del candidato de La Libertad Avanza aseguraron a Infobae que no están previstos nuevos contactos luego de los que mantuvo con Martínez y Barrionuevo. Aun así, hay dirigentes que tienen relación con referentes libertarios como Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, aunque aclara que son parte de su diálogo habitual con representantes de diversos partidos. “Hablo con todos, pero mi lugar es el peronismo y busco que se abra un debate dentro del partido”, les advirtió a sus allegados.

El hijo de Hugo Moyano fue miembro del Frente Renovador y desde allí consiguió su banca de diputado nacional, a la que renunció en 2021 por fuertes diferencias con La Cámpora. Su relación con Massa es buena, aunque no se sumó a los dirigentes sindicales que promueven su candidatura presidencial. Lo detiene el hecho de que el ministro-candidato se muestra muy cercano al kirchnerismo y el gremialista de los peajes aún espera que “reaparezca” aquel Massa que prometió barrer a los “ñoquis” camporistas. Uno de los libertarios con los que habla seguido es Ramiro Marra, a quien conoce desde la época en que el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza estaba en el massismo, como parte del equipo encabezado por el economista Marco Lavagna.

En las próximas horas, Facundo Moyano dará una señal de que apoya a Massa como candidato (sería de manera indirecta, elogiando el hecho de que el ministro “no elude los problemas”), aunque mantendrá su rechazo al kirchnerismo y ratificará que quiere una renovación en el peronismo.

Mientras, Barrionuevo sigue profundizando su acuerdo con Milei, la llave maestra que le permitiría el control del área de Trabajo y de las obras sociales. Es el sueño dorado del poder sindical, ese que los últimos presidentes peronistas se lo negaron y un gobierno libertario está cerca de cumplirlo./infobae.com