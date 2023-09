Tomás Holder se descompensó y fue atendido de urgencia en el Bailando: qué le pasó

martes 19 de septiembre de 2023

Tomás Holder se descompensó en vivo y las alarmas se encendieron. Tuvo que ser atendido por personal médico del Bailando 2023. Mientras esperaba su primera gala de eliminación del certamen, el ex Gran Hermano sufrió inconvenientes en su estado de salud y fue asistido por los médicos.

“Está en la ambulancia. Tiene un problema de ansiedad, le agarra por los nervios. (...) Me dijeron que no era nada grave, le bajó un poco la presión”, explicó Ángel De Brito, conductor de LAM (América). En ese sentido, la panelista Fernanda Iglesias comentó que en varias oportunidades el ex Gran Hermano contó que atraviesa problemas de salud mental.

Tomás Holder volvió a estar en el centro de la escena después de debutar en el Bailando 2023. Es que tras una mala performance, el influencer rosarino decidió pedir la desvinculación de su coach, Davo Fredes.

El descargo de Tomás Holder contra el público del Bailando 2023

En sus Historias de Instagram -red social en la que tiene más de un millón de seguidores- y el que tituló “Lo intento”. “Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes. Intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser ‘aceptado’”, escribió el joven oriundo de Rosario.

“Ese pibe con músculos, soberbio, y con la cabeza en alto no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos”, continuó el participante y agregó: “Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones, que no las hago con maldad, sino que con inocencia y dignas de un chico 21 años”.

“Nunca fui un pibe malo, pero se me tildó muchas veces de ello. Creído, soberbio, insoportable, y muchas cosas más tuve que escuchar. Lo que no entienden que es que vivimos en un mundo difícil, y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil, no es para cualquiera, sino tenes la cabeza fría te comen rápido”, analizó sobre el rol que intenta mantener en los medios.

“Muchas veces la ansiedad se apodera de mí, y te quedás paralizado, sin casi poder respirar, pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show”, siguió Holder y destacó que de todas formas agradece el lugar en el que está. “No cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año”, consideró sobre Gran Hermano -que lo llevó a la fama- y el Bailando 2023.

Por su parte, indicó que también reza y agradece todas las mañanas a Dios. “Por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras, solo a veces tomo malas decisiones pero aún así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera”, concluyó Tomás Holder en su escrito.

Qué dijo el coach del Bailando 2023

Una semana atrás, quien comunicó públicamente su desvinculación del Bailando 2023 como coach de Tomás Holder fue el propio Davo Fredes. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales. “No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy, sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje”, aseguró el entrenador.

“Como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. No me dieron más argumentos ni nunca preguntaron o escucharon mi parte”, continuó Fredes y, considerablemente enojado, agregó: “Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos. Para que venga ‘un famoso’ sin ninguna experiencia artística para juzgar en un mes lo que hago y que en televisión digan: ‘Tiene razón, Davo no entendió el programa’ sin averiguar lo que realmente pasó o sin preguntar mi versión”.