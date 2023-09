Hoy comienza la fase de grupos de la Champions League: los argentinos que participan

La espera llegó a su fin y este martes arranca una nueva edición de la UEFA Champions Leaguecon la primera fecha de la fase de grupos. El certamen continental más importante de Europa y donde se enfrentan los mejores equipos del mundo iniciarán el camino a la gran final que será el 1° de junio de 2024 en el mítico Estadio Wembley de Londres, Inglaterra. Como todos los años, ya en la previa hay algunos candidatos claros para alzar el título y algunos clubes históricos que buscarán volver a levantar la Orejona.

SALGAN, QUIERO ESTAR SOLO 🥲 Hoy comienza la fase de grupos de Champions League y por primera vez en 19 años no tendremos la presencia de Lionel Messi. ✠Hizo su debut en la competencia en 2004 ✠Fue campeón en 2005/06, 2008/09, 2010/2011 y 2014/2015 ✠Anotó 129 goles pic.twitter.com/kfZTuKHSqs

El campeón del mundo hizo su debut en el certamen en 2004, en una derrota 2-0 del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk. Desde ese momento, el rosarino había participado de todas las ediciones, saliendo campeón en 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15 y anotando 129 goles a lo largo de los años. No pudo repetir en dos temporadas en PSG de Francia.

