Jujuy Jiménez contó los detalles del encuentro que tuvo con su ex tras la infidelidad

martes 19 de septiembre de 2023

Una revolución emocional es la que vivió Sofía Jujuy Jiménez en los últimos meses. Es que mientras la modelo se encontraba en Croacia grabando un reality y completamente aislada, se enteró que su novio, el polista Bautista Bello, le fue infiel durante un viaje que compartió con amigos. Ellos estaban pasando un gran momento de pareja y planeando ser padres, aunque en ese interín, él se fue a Río de Janeiro con su círculo más cercano y se filtraron imágenes a los besos con otra mujer.

En ese entonces, ella le había comprado los pasajes para reencontrarse en Croacia y desde ahí sorprenderlo con un viaje por Europa. Sin embargo, a su celular comenzaron a llegar fotos y capturas de chats que demostraban la infidelidad en la que estaba incurriendo el deportista. “Yo me fui a dormir creyendo que él llegaba al otro día a Europa, estaba planeando una sorpresa, pensando a dónde podíamos ir, si a Francia o a dónde. Y cuando pasó esto le dije: ‘ni se te ocurra subirte al avión’, que no viniera a arreglar nada. Ahora me llegan fotos suyas, chats y eso es lo más difícil. Por supuesto que se habló el tema entre nosotros, tuvimos la conversación necesaria”, recordaría Sofía a su regreso a Buenos Aires en una conversación con la prensa.

Incluso, la modelo dejó en claro que con Bautista tenían planes a futuro: “Estábamos viendo de ser papás, estábamos probando la convivencia, entonces fue como un shock muy impactante para mí pero cuando las cosas me pasan yo funciono así: pienso algún sentido tiene que tener, entonces la vida me está diciendo Sofi no es por acá, tenés que cambiar de carril, no es el beso en sí (que Bello tuvo con una joven en Brasil) también son las cosas que ves después, el comportamiento, las mentiras, y yo soy copada pero tengo un limite. Me consuela pensar que la vida tendrá algo mejor para darme, que viene algo mejor para mí”, confesó entusiasmada.

En charla con el ciclo Mañanísima por Ciudad Magazine, Sofía reveló que el tiempo que pasó entre la confirmación de la infidelidad y su regreso al país la ayudó para poder centrarse mentalmente: “Ese tiempo fue fundamental para que la calentura vaya bajando, se vaya enfriando. Y después sentarnos a hablar, cara a cara, eso también fue sanador, para cerrar el círculo. Estuvo muy bueno, para mí fue importante porque necesito caminar liviana por la vida, no me gusta andar enojada, con ese sentimiento de bronca, enojo, necesito soltar, liberar. Sorry, amor, vos te perdés todo esto y yo sigo adelante”.

Según resaltó, lo importante es “volver a uno y seguir adelante, porque uno tiene que saber elegir cuánto tiempo quiere estar en ese estado de duelo o de sufrimiento, porque yo siento que la vida tiene realmente cosas tan hermosas para ser vividas”. Además, detalló: “Me parece que está bueno poder dividir el foco de atención y no ponerlo todo en una sola persona, y creo que eso es lo que le pasa a las chicas que me escriben, que no saben cómo seguir, que dicen que se les derrumba todo. Pero para que se te derrumbe todo, si vos ponés el foco de atención en varias cosas, como tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu novio, siempre hablando de que eso es lo ideal. Hay que ponerle el el valor a la vida de uno, y el seguir conectado con la gente que nos hace bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sᴏғɪ ᴊᴜᴊᴜʏ (@sofijuok)

La modelo e influencer cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en instagram, y varias son las consultas que se repiten respecto de cómo continuar y sanar luego de una ruptura amorosa de esa forma. Además, reveló qué podría pasar en el futuro: “No pidió volver porque sabe que se la mandó y ya está. Para volver a esa historia deberían pasar muchos años de él de madurar, yo lo siento muy pendejo”, cerró.